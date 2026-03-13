Sport Boys quiere arrebatarle futbolista clave a Universitario en pleno Torneo Apertura

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de pases de la Liga 1 sigue abierto y los clubes corren contra el reloj para armarse mejor. En el Callao, Sport Boys le puso el ojo a una de las joyas de Universitario de Deportes. La meta es potenciar el plantel y no pasarla mal en este Torneo Apertura 2026.

Boys busca fichar a futbolista crema

Los rosados atraviesan un momento complicado en la tabla de posiciones, marchando penúltimos y con la amenaza de descender a la Liga 2 si no logran revertir su situación.

Ante este panorama, la directiva ha decidido mover ficha: no solo se ha optado por cambiar de director técnico, sino que también buscan reforzar el plantel con jugadores de experiencia y talento.

El periodista Marcello Merizalde fue quien reveló la intención de Sport Boys en sus redes sociales. Según indicó, el club rosado está interesado en Yuriel Celi, futbolista que actualmente no se encuentra al 100% y que hasta ahora no ha sumado minutos en la presente temporada con Universitario de Deportes.

"De cara al cierre del mercado de pases, Yuriel Celi interesa en Sport Boys", publicó Marcello Merizalde en su cuenta personal de X (antes Twitter).

De cara al cierre del mercado de pases, Yuriel Celi interesa en Sport Boys — Marcello Merizalde (@CHELONETA10) March 13, 2026

Fichaje arriesgado de Boys

El interés de Sport Boys no es menor, pero sí arriesgado. Yuriel Celi presenta una distensión muscular, lo que explica su inactividad en la temporada con la 'U'.

Yuriel Celi

A esto se suma que el año pasado no jugó en el equipo crema porque estuvo cedido a préstamo en Deportivo Garcilaso del Cusco, donde disputó 31 partidos y sumó solo una asistencia.

Pese a ello, los rosados consideran que la calidad y el potencial del joven volante podrían marcar la diferencia en los partidos que restan del Torneo Apertura 2026, especialmente en la lucha por mantenerse en la máxima categoría.

Trayectoria de Yuriel Celi

Para quienes siguen de cerca el fútbol peruano, Yuriel Celi no es un desconocido. Antes de llegar a Universitario, pasó por clubes como:

Academia Cantolao

Carlos Mannucci

Hull City

Universitario

Deportivo Garcilaso

En este contexto, Sport Boys apunta a un refuerzo que, aun sin rodaje reciente, le daría movilidad y opciones distintas al esquema para jugarse la vida en el Torneo Apertura.

Así, en pleno Torneo Apertura 2026, Sport Boys apunta a arrebatarle a Universitario de Deportes a uno de sus futbolistas clave. La negociación con Yuriel Celi refleja la necesidad de los rosados de sumar talento fresco para intentar salvar la categoría y cambiar el rumbo de su temporada.