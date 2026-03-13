Huaicos dejan dos desaparecidos en Ayacucho: Denuncian falta de apoyo por parte del Estado en Ayna

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, Eduardo Urbano Méndez, personal de salud del Hospital de Contingencia de Ayna, denunció que dos personas desaparecieron tras las lluvias intensas y huaicos registrados en Ayacucho.

No hay apoyo del Estado

En entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Urbano Méndez reportó que como resultado de este golpe de la naturaleza se registran innumerables damnificados y dos personas desaparecidas y pese a ello no cuentan con apoyo del Estado.

"Todavía aún no llega el apoyo contundente del Estado. El hecho se ha suscitado el día 6 de marzo, hoy día ya es 13, a una semana, siete día de ese huaico. Continúa, las lluvias continúan, estamos en invierno y todos los días estamos en lo mismo tratando de palear con el apoyo de otras palabras que están trabajando y la población que se ha sumado para poder ayudar a toda esta gente damnificada", informó.

Relató que los restos de las dos personas desaparecidas no se logran encontrar debido a que en esta época el río es caudaloso, dificultando la búsqueda. Además, señaló que en tiempos como estos suelen registrarse deslizamientos que con las lluvias se han visto intensificados.

Distrito sin autoridades

Además, reveló que el distrito se encuentra prácticamente sin autoridad, pues aseguró que el alcalde de Ayna cuenta con una orden de captura y está no habido desde hace unas semanas. Sumado a ello, denunció que se siente la ausencia del gobernador regional.

"Está no habido, está desaparecido el alcalde, están asumiendo solo los regidores y están haciendo lo que pueden. También los gobernadores, sin el apoyo necesario de las autoridades centrales no pueden hacer nada", dio a conocer.

En este caso el primer regidor no está asumiendo como alcalde, debido a que el burgomaestre con orden de captura habría pedido licencia en coincidencia con el problema que tiene.

Asimismo, explicó que se necesita apoyo para los damnificados, alimentación, vestimenta y agua, por ello, hizo un llamado a los ministerios para que brinde la ayuda requerida. Solicitó ayuda de un profesional que sepa cómo recuperar el distrito, pues el huaico también ha generado el colapso de un puente, dejando sin contacto a ciertas comunidades.

Eduardo Urbano Méndez, personal de salud del Hospital de Contingencia de Ayna, reveló que damnificados por huaicos debido a fuertes lluvias requieren apoyo y denunció la falta de presencia del Estado.