Rafael Vela denuncia abuso de poder de la ANC tras suspensión en su contra: "Voy a luchar"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el fiscal superior Rafael Vela, cuestionó que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público lo haya suspendido y busque destituirlo del cargo, además, denunció que ello evidenciaría una arbitrariedad y abuso de poder por parte del organismo.

Apelará suspensión

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el fiscal suspendido, confirmó que apelará la decisión de la ANC con el fin de hacer prevalecer su derecho, al considerar que la medida es arbitraria.

"Sí, en este momento estamos en esa instancia, en la apelación, y por su puesto que vamos, en mi caso, voy a luchar con todo lo que la ley prevé para poder hacer prevalecer mi derecho. Esto es una circunstancia absolutamente arbitraria, evidente, manifiesta de abuso de poder", señaló.

Recordó que en su caso se están pidiendo dos destituciones además de la medida de 9 meses de suspensión en el cargo, por lo que aseguró que por las circunstancias se vio obligado a ver las razones que llevaron a estas acciones.

Como se recuerda, uno de estos pedidos se da por unas declaraciones que el fiscal brindó a este medio en el marco de extradición de Alejandro Toledo, en el que se afirma que los dicho habría afectado la investigación, siendo que ya había culminado.

"Cuando se da esta explicación en mi función de vocería (...) en esas circunstancias, yo lo que hago es dar una explicación y respondo preguntas, una de ellas, la pregunta que me estaba haciendo era una que estaba relacionada con el protocolo de llegada del señor Toledo", dijo.

Acusa que suspensión por venganza

Vela no dudó en expresas que, a su parecer, la medida en su contra es una venganza por haber confrontado el poder que envía un mensaje a otros fiscales que tienen las mismas intensiones.

"Todo esto lo que hace pensar es que solamente es una puesta en escena de una búsqueda de retaliación, de venganza y de mensajes para el resto. De buscar que los fiscales no se atrevan a confrontar con el poder y que busquen un alineamiento en detrimento claro de su autonomía como fiscales", manifestó.

Aseveró que se buscan fiscales que no trabajen y respondan a consignas alejadas de la legalidad. En ese sentido aseguró que acudió a la entrevista con Exitosa, con los permisos adecuados, con el fin de que la ANC no aplique nuevamente una represalia en su contra.