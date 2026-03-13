Alianza Lima y el sorprendente motivo por el que podría quedarse sin su jugador titular

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El líder del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima, se prepara para un duelo crucial frente a Deportivo Garcilaso en Cusco, pero un imprevisto podría alterar sus planes. Luis Advíncula, titular en el equipo de Pablo Guede, está al borde de la suspensión por un sorprendente motivo, situación que preocupa al club y a los hinchas.

Luis Advíncula, al borde de la suspensión

El popular 'Rayo' se enfrenta a una situación delicada: si recibe una tarjeta amarilla en el partido contra Deportivo Garcilaso, quedará suspendido para el siguiente duelo de Alianza Lima frente a Juan Pablo II en Matute.

La acumulación de amarillas es un mecanismo del reglamento que obliga a los clubes a cuidar a sus jugadores clave en momentos decisivos del campeonato.

El periodista Gerson Cuba informó que Luis Advíncula sería el único jugador blanquiazul que podría perderse un partido en los próximos días.

"Por su parte, los jugadores que cuentan con dos tarjetas amarillas son Mateo Antoni y Alan Cantero. Mientras que, con una sola amonestación aparecen Esteban Pavez, Renzo Garcés, Josué Estrada, Kevin Quevedo, Cristian Carbajal, Marco Huamán y Paolo Guerrero", detalló Cuba a través de sus redes sociales.

Luis Advíncula podría ser suspendido

Luis Advíncula podría ser suspendido

Alianza Lima busca mantener el liderazgo

Más allá del riesgo de suspensión de Luis Advíncula, Alianza Lima mantiene la confianza en sacar un resultado positivo en Cusco frente a Deportivo Garcilaso.

El equipo de Pablo Guede lidera el Torneo Apertura 2026 con 16 puntos, gracias a cinco victorias y un empate, y no quiere ceder terreno ante sus perseguidores.

El esperado encuentro se jugará el sábado 14 de marzo en el estadio Garcilaso de la Vega, con capacidad para 42,056 espectadores. La transmisión estará a cargo de L1 Max y la plataforma L1 Play para streaming.

Posibles alineaciones:

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Claudio Torrejón, Adrián Ascues, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros.

Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Claudio Torrejón, Adrián Ascues, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros. Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pávez, Jairo Vélez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Así, en el Torneo Apertura 2026, Alianza Lima se enfrenta a un momento clave y cuidar a sus jugadores titulares como Luis Advíncula será determinante para mantener el liderato y seguir firme en la pelea por el campeonato local, evitando que una suspensión altere los planes del equipo liderado por Pablo Guede.