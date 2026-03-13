Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio este viernes 13 de marzo?

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar en Perú? Descubre a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y Sunat este viernes 13 de marzo para evitar afectaciones a tu economía.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Muchos préstamos vehiculares, hipotecarios y alquileres de locales comerciales están pactados en dólares. Incluso si piensas viajar al extranjero debes cambiar tu moneda local por esa divisa estadounidense, por lo cual, identificar cuál es su valor actual te permitirá anticiparte a los riesgos.

Además, saber cómo cotiza el tipo de cambio de forma diaria te ayuda a saber cuándo es el mejor momento para realizar alguna operación con esa moneda extranjera y evitar pérdidas. Una entidad que te permite conocer día a día el comportamiento de esa divisa en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

El dólar Sunat se utiliza para el cálculo de impuestos, declaraciones juradas y operaciones de comercio exterior en el Perú. A diferencia del dólar 'Ocoña' o paralelo se rige por la cotización del cierre del día anterior publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

VIERNES, 13 DE MARZO

COMPRA VENTA
S/ 3.440 S/ 3.449

Las cifras reflejadas en el portal oficial de la Sunat reflejan un alza en el precio del dólar para este viernes, 13 de marzo, en comparación con el día de ayer donde la compra era de S/3.419 y la venta de S/3.427.

Tipo de cambio dólar paralelo

Antes de realizar operaciones con la divisa estadounidense en Perú también es ideal conocer cómo cotiza el dólar paralelo (también conocido como dólar 'Ocoña' o de la calle) que reacciona en tiempo real a las noticias política y económica.

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente para este viernes 13 de marzo:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.430 | Venta S/ 3.460.

Así cerró el dólar, ayer 12 de marzo

El tipo de cambio del dólar cerró ayer, 12 de marzo, en 3,34485 (con una apertura de 3,4400), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4469, con un máximo de 3,4600 y un mínimo de 3,4300, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El precio del dólar en nuestro país es una variable económica importante, por ello, conocer cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este viernes 13 de marzo te permitirá anticiparte a las fluctuaciones y evitar pérdidas.