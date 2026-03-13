Ministro del Interior se reunió con transportistas: Ratifica "compromiso" para viabilizar medidas contra criminalidad

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, mantuvo reunión con distintos gremios de transporte urbano, multimodal y de carga, en el marco de los recientes ataques reportados en algunos distritos de Lima. Al respecto, ratificó su "compromiso" en fortalecer las respuestas de parte del Ejecutivo.

Reunión tras constante ola de violencia

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo del Estado peruano realizó una publicación en donde brindó detalles sobre lo que fue este encuentro, llevado a cabo este último jueves 12 de marzo.

"Ministro del Interior, Hugo Begazo, encabezó reunión de trabajo con gremios de transporte urbano, multimodal y de carga, en la que planteó fortalecer la presencia policial, la inteligencia y las mesas de trabajo", escribieron en sus redes sociales, este viernes 13 de marzo.

Es así que, en este encuentro participaron el viceministro de Seguridad Pública, José Zapata; el comandante General de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola; el jefe de la Región Policial Lima, general Francisco Vargas; el jefe de la Región Policial Callao, general Ricardo Espinoza, entre otras autoridades policiales.

De acuerdo a lo expuesto por el Mininter, la reunión con representantes de distintos gremios del transporte se llevó a cabo con la finalidad de dialogar en torno a las medidas que se toman desde dicha cartera para combatir la criminalidad organizada que no solo afecta a transportistas, sino también a las mismas empresas y a los propios pasajeros.

Planteamientos del Mininter

En tal sentido, el ministro Begazo hizo mención sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual ya fue promulgado. Sobre este, indicó que constituye la "hoja de ruta" para ordenar la acción del Estado en torno a dicha problemática de inseguridad.

Dichas estrategias tienen énfasis en la prevención, el control territorial y el fortalecimiento de la inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP). Por ello, volvió a ratificar la necesidad de aumentar la presencia policial en las calles.

Cabe mencionar que, durante la reunión, Begazo también mencionó la implementación de cámaras en las unidades de transporte como parte de una "estrategia más amplia" frente a los casos de extorsión. Al respecto, se impulsarían las coordinaciones correspondientes con la finalidad de viabilizar su ejecución.

Además, propuso institucionalizar mesas de trabajo periódicas con agendas definidas, "compromisos realizables" y seguimiento medible, Asimismo, se convocará a otras entidades, como el MTC, la ATU y Provías, según los temas que se aborden en dichas mesas.

Para concluir, los representantes de transportistas volvieron a remarcar la necesidad en implementar medidas efectivas. Según precisaron, se debería fortalecer las denuncias anónimas, añadir tecnología, entre otras medidas; ello con la finalidad de enfrentar la criminalidad.