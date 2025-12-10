¡Atención! Senamhi pronostica lluvias ligeras en Lima Este y Norte durante los próximos días

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! Ante el reciente registro de lluvias ligeras en algunos distritos de Lima Metropolitana durante el último fin de semana largo, desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmaron que este fenómeno climatológico persistirá en los próximos días, a días de que empiece la estación del verano.

Esta precisión la hizo el meteorólogo Erick Rojas López para la Agencia Andina, luego de que en Lurigancho, San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres se registrara este acontecimiento climático, el cual estuvo acompañado por un incremento temporal de la velocidad del viento.

¿Qué origina las lluvias en la capital?

De acuerdo con el especialista del Senamhi, las lluvias que se reportaron en parte de Lima norte y este se deben a que "la nubosidad de la sierra limeña avanzó hacia la costa, generando precipitaciones débiles". Agregó que, este fenómeno ocurre cuando los vientos superiores favorecen el transporte de nubes de gran extensión hacia el litoral.

En ese sentido, puntualizó que durante esta época del año se intensifican las lluvias en la sierra central, y en ciertos casos, la nubosidad asociada puede descender lo suficiente hasta alcanzar la capital. Sostuvo que, si bien es cierto que no generan acumulados importantes, sí pueden impulsar lloviznas o lluvias débiles en sectores específicos, especialmente en las zonas altas ubicadas al norte y este de Lima.

Vale recordar que, el Senamhi advirtió condiciones climáticas frías para gran parte de la costa peruana, desde Piura hasta Ica, como mínimo hasta el miércoles 10 de diciembre, debido a la presencia de aguas frías frente a esta región y al ingreso de vientos del sur.

¿Cómo estará la temperatura?

Con referente a la temperatura, la sensación de frío persistirá durante la madrugada y primeras horas de la mañana en los distritos ubicados cerca del litoral, específicamente entre Piura e Ica. Sin embargo, no se descarta la ocurrencia de brillo solar hacia el mediodía en los distritos alejados del mar.

Frente a esta situación, se prevén temperaturas nocturnas entre 14 °C y 17 °C para Piura, 14 °C y 16 °C en Lambayeque, entre 14 °C y 16 °C en La Libertad, entre 15 °C y 17 °C para Áncash, entre 14 °C y 16 °C en Lima, y entre 12°C y 16° C para Ica. En tanto, en Lima Metropolitana, se esperan temperaturas mínimas entre los 15 °C y 17 °C.

Es importante mencionar que, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por el Senamhi. En esa línea, la advertencia va dirigida específicamente hacia los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

El cambio de temperatura también puede originar resfríos, para lo cual es importante acudir al establecimiento de salud más cercano para evitar una mayor propagación al interior de los hogares y centros de trabajo.