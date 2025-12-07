¡Atención! Temperaturas llegarían hasta los 35°C durante este fin de semana largo, advierte Senamhi

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió el pronóstico del tiempo a nivel nacional para este fin de semana largo que será aprovechado por diversos peruanos y peruanas desde el 6 hasta el 9 de diciembre.

Pronóstico del 6 al 9 de diciembre

Para aprovechar al máximo este feriado largo con organización y seguridad, el Senamhi publicó el pronóstico del tiempo durante estos cuatro días de descanso que serán disfrutados a nivel nacional.

Para ello, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) advirtió que diversas ciudades y/o localidades del país podrían alcanzar temperaturas máximas de hasta 35°C, sintiendo cada vez más cerca la pronta llegada de la temporada de verano. Por su parte, las temperaturas más bajas podrían descender hasta los 2°C.

#Senamhi #MINAM ¿Ya tienes planes para este feriado largo? Prepara tus actividades con el pronóstico del tiempo del 6 al 9 de diciembre️.



Conoce el pronóstico de otras ciudades aquí https://t.co/A2Ximf9m32 pic.twitter.com/cZDBLKY7ZS — Senamhi (@Senamhiperu) December 6, 2025

Pronóstico para las 3 regiones naturales

Para ofrecer una mejor guía y preparación de las actividades para este fin de semana largo, el organismo presentó tres infografías divididas en las tres regiones naturales del país.

En el caso de la costa, es la región que presenta ciudades y/o localidades con presencia de temperaturas por encima de los 30°C tales como el caso de Ica con 31°C, Ilo y Paracas con 30°C, Máncora, Nazca y Tumbes con 33°C, y Piura con la mayor temperatura pronosticada con 35°C.

En el caso de menores temperaturas presentadas en el litoral peruano se presentan cifras que descienden hasta los 17°C como el caso de Chimbote, Chincha, Lima, Máncora y Moquegua. Como temperatura más fría a registrar descendería hasta los 14°C en el caso de Tacna.

Pronóstico costa

En el caso de la sierra, las ciudades que alcanzarían las temperaturas más altas sería la ciudad de Cajamarca con 31°C, la máxima pronosticada, seguida por las ciudades de Abancay, Ayacucho y Huánuco con 30°C.

También se presentarán temperaturas oscilantes entre los 23 y 28°C para los ciudades de Andahuaylas, Arequipa, Caraz, Chachapoyas, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Tarma y Yungay.

En esta región se presentarían las temperaturas más bajas como en la localidad de Yungay con 2°C, seguida por Huancayo con 4°C, y 5°C para Puno, Andahuaylas, Cajamarca y Huancavelica.

Pronóstico sierra

En el caso de la selva, es la región que pronostica que todas las ciudades y/o localidades presentarían temperaturas por encima de los 30°C tales como los casos de Iquitos, Jaén, Juanjuí, La Merced, Moyobamba, Oxapampa, Pucallpa, por mencionar algunos. La mayor temperatura alcanzada serían los 34°C.

Pronóstico selva

Como menor temperatura mínima se descendería hasta los 14°C en Oxapampa, siendo la más baja presentada. En el caso de Rioja se descendería hasta los 18°C y La Merced con 19°C.

El Senamhi advirtió a la ciudadanía el pronóstico de tiempo para este fin de semana largo desde el 6 hasta el 9 de diciembre, en el último feriado largo del año 2025.