REINFO hasta 2026: "Congreso puso la excusa del derecho al trabajo cuando no lo es", señala especialista

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado ambientalista César Ipenza, cuestionó al Congreso de la República por ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2026, debido a que los delitos conexos relacionados a la minería informal seguirán operando al interior del país.

En entrevista para el programa, "Exitosa Te Escucha", el también vocero del Observatorio de Minería Ilegal, advirtió que las actividades ilícitas seguirán camuflándose en esta herramienta que fue iniciada en 2016, con el objetivo de formalizar a toda la actividad minería que opera en el Perú.

Congreso sería aval de la informalidad

Como se recuerda, el Pleno aprobó con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones, la extensión del REINFO, quedando pendiente de votarse nuevamente en siete días calendario.

Sobre la posición expuesta por el Parlamento, a través de los congresistas que se mostraron a favor de la ampliación, Ipenza fue claro en afirmar que se usó el derecho fundamental al trabajo para lograr con su cometido, cuando la realidad indica que el REINFO no ha tenido el éxito propuesto y que, a consecuencia de la minería informal, hay graves daños, desde lo ambiental hasta la generación de los delitos de extorsión, sicariato, trafico ilícito de drogas, entre otros.

"Las bancadas mayoritarias, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso ya habían adelantado opinión, incluyendo a Somos Perú. Entonces, no es raro que esto suceda y sobre todo cuando se utiliza o se mal utiliza la excusa del derecho al trabajo", denunció.

Sobre esta realidad, el letrado aseveró que es imposible de considerar la "hipótesis" del Legislativo, al afirmar que los operarios mineros adscritos al REINFO "trabajan en condiciones de un sistema casi esclavista", habiéndose casos de muerte e invalidez en muchos casos.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En entrevista para Exitosa, César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, cuestionó al Congreso por ampliar el REINFO hasta el 31 de diciembre, poniendo como pretexto el derecho al trabajo cuando la realidad indica... pic.twitter.com/paJWAryUFm — Exitosa Noticias (@exitosape) December 7, 2025

Reinfos excluidos no logran ser reincorporados

De acuerdo con el texto sustitutorio aprobado en el Congreso, el REINFO tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, la cual quedó en el archivo de la Comisión de Energía y Minas del Congreso en julio último, actualmente presidida por Víctor Cutipa.

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, la iniciativa será sometida a segunda votación transcurrido siete días calendario, debido a que se exceptuaron la primera y la segunda disposición complementaria transitoria y la primera disposición complementaria final del texto sustitutorio.

Sobre esto último, el texto planteaba el retorno de los más de 50 000 Reinfos excluidos por la gestión de la expresidenta Dina Boluarte en julio último y para que continúen con su trámite de formalización por un año más.

La ampliación del REINFO sigue causando opiniones divididas, no solo por su poca afectividad a lo largo de los años, sino por los daños que origina con total impunidad.