Alerta Naranja: Senamhi pronostica lluvias intensas en 14 provincias para las próximas 24 horas

Fuerte fenómeno estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento en 14 provincias de nuestro país por lo que el Senamhi encendió la alerta naranja.

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/12/2025

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) encendió la alerta naranja ante lluvias intensas de la sierra central, la selva central y la cosa central de nuestro país, llegando a afectar a 14 provincias. 

El aviso, de corto plazo, advierte sobre lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con acumulados que podrían superar los 40 mm/día en algunas zonas. 

Zonas afectadas por región

Cabe señalar que, en la sierra oriental central y sur se esperan precipitaciones de forma localizada y ligera a modera intensidad, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en horas de la tarde y la noche, e incluso podrían extenderse hacia la madrugada. Se espera la ocurrencia de granizo en zona por encima de los 2800 m. s. n. m. y nieve sobre los 3800 m. s. n. m. en la sierra centra y sur. 

En cuanto a la selva centro y sur, se prevén lluvias o chubascos de moderada a fuerte intensidad que estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Se estima que estas condiciones se presenten durante el día y prolongándose hacia la madrugada. 

Mientras que, en la costa se prevé una llovizna aislada y ligera en la costa central durante la madrugada e inclusive hasta las primeras horas de la mañana. 

  • Cusco: La Convención, Paucartambo y Quispicanchi
  • Huánuco: Puerto Inca
  • Junín: Chanchamayo, Satipo
  • Madre de Dios: Manu, Tahuamanu y Tambopata
  • Pasco: Oxapampa
  • Puno: Carabaya y Sandia
  • Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad

Otras regiones que se verán afectadas, pero con una intensiva menor, con alerta amarilla, son las siguientes, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN):

  • Ayacucho: Huanta y La Mar
  • Huancavelica: Tayacaja
  • Loreto: Ucayali
  • San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín y Tocache

Recomendaciones

El INDECI - COEN llamó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Esas son las recomendaciones para las siguientes 24 horas que se prevén lluvias intensas en diferentes provincias de nuestro país, llegando a afectar hasta a la sierra, costa y selva.

