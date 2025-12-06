Alerta Naranja: Senamhi pronostica lluvias intensas en 14 provincias para las próximas 24 horas

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) encendió la alerta naranja ante lluvias intensas de la sierra central, la selva central y la cosa central de nuestro país, llegando a afectar a 14 provincias.

El aviso, de corto plazo, advierte sobre lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con acumulados que podrían superar los 40 mm/día en algunas zonas.

Zonas afectadas por región

Cabe señalar que, en la sierra oriental central y sur se esperan precipitaciones de forma localizada y ligera a modera intensidad, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en horas de la tarde y la noche, e incluso podrían extenderse hacia la madrugada. Se espera la ocurrencia de granizo en zona por encima de los 2800 m. s. n. m. y nieve sobre los 3800 m. s. n. m. en la sierra centra y sur.

En cuanto a la selva centro y sur, se prevén lluvias o chubascos de moderada a fuerte intensidad que estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Se estima que estas condiciones se presenten durante el día y prolongándose hacia la madrugada.

Mientras que, en la costa se prevé una llovizna aislada y ligera en la costa central durante la madrugada e inclusive hasta las primeras horas de la mañana.

Cusco: La Convención, Paucartambo y Quispicanchi

Huánuco: Puerto Inca

Junín: Chanchamayo, Satipo

Madre de Dios: Manu, Tahuamanu y Tambopata

Pasco: Oxapampa

Puno: Carabaya y Sandia

Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad

🌧 #Pronóstico #Senamhi #MINAM En la selva se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad. https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia, organízate con tus vecinos y señala rutas de evacuación. pic.twitter.com/K4VvEFz7cE — Senamhi (@Senamhiperu) December 6, 2025

Otras regiones que se verán afectadas, pero con una intensiva menor, con alerta amarilla, son las siguientes, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN):

Ayacucho: Huanta y La Mar

Huancavelica: Tayacaja

Loreto: Ucayali

San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín y Tocache

Se prevé #LluviasIntensas (nivel naranja), hasta el 7/12, en algunas provincias de los departamentos Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali, según el @Senamhiperu. pic.twitter.com/eK3Al9uTzQ — COEN - INDECI (@COENPeru) December 6, 2025

Recomendaciones

El INDECI - COEN llamó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Esas son las recomendaciones para las siguientes 24 horas que se prevén lluvias intensas en diferentes provincias de nuestro país, llegando a afectar hasta a la sierra, costa y selva.