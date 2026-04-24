¡Atención con tus trámites! Municipalidad de Lima informa retrasos en emisión en licencias de conducir por fallas en sistema nacional

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cuenta oficial de la Municipalidad de Lima, informó a través de un comunicado algunas actualizaciones que rodean las disposiciones requeridas para emitir las licencias de conducir en el país.

En el desarrollo del mismo, la Municipalidad de Lima menciona que, el proceso de emisión de licencias de conducir vienen presentando demoras por las fallas en el sistema nacional administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Cambios en la sede de los exámenes

Además, por medio de esta comunicación, la Gerencia de Movilidad Urbana, enfatizó que las pruebas de conocimientos y habilidades para obtener las licencias de conducir de clase A y B, seguirán siendo brindadas por el Consorcio Vial Lima Norte.

Asimismo, recordó que, estos servicios se ubican en el distrito de Comas y sin cambios en su funcionamiento habitual.

No obstante, el comunicado respondió a una problemática que genera malestar a los usuarios que lo requieren, el registro y procesamiento en la emisión de licencias de conducir.

Por esta razón, la entidad explica que, el inconveniente principal con esta plataforma es el Sistema Nacional de Conductores del MTC, ya que es la encargada de emitir los documentos que validan la conducción.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/TMh5cb3rP8 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) April 24, 2026

Según detallaron, dicho sistema presenta fallas intermitentes que perjudican el flujo regular de los trámites. Esto tiene como consecuencia, generar demoras en la entrega de los documentos a los ciudadanos.

No obstante, aclaró que las dificultades técnicas externas impactan directamente en los tiempos de atención, situación que escapa de su control operativo inmediato.

Municipalidad remarca su compromiso

Asimismo, reafirmo su compromiso con brindar un servicio eficiente y transparente a la ciudadanía, destacando que se mantienen las coordinaciones correspondientes para mitigar los efectos de estas fallas y garantizar la continuidad del servicio.

Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente demanda de trámites vinculados a licencias de conducir, lo que incrementa la presión sobre los sistemas digitales encargados de su gestión.

La Municipalidad, exhortó a los usuarios a tomar previsiones frente a posibles demoras y mantenerse informados a través de sus canales oficiales.

Finalmente, la institución reiteró que continuará trabajando para optimizar la atención al público, en línea con su política de servicio orientado al ciudadano, mientras se resuelven los problemas técnicos del sistema nacional.

En conclusión, este mensaje de la entidad aporta conocimiento a los usuarios que se encuentran realizando estos trámites y muestra la preocupación por mejorar los servicios que se ofrecen a la población.