Querido actor de la película "X-Men" revela que padece rara enfermedad que solo afecta al 1% de los hombres

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los fanáticos de la película "X-Men" se han visto desencajados y preocupados por la reciente aparición de un destacado actor que participó en la exitosa saga para revelar que padece de una rara enfermedad que, según estadísticas, solo afecta al 1% de los hombres a nivel mundial.

Actor de "X-Men" confiesa que padece de rara enfermedad

Gran impacto internacional causó en el mundo cinematográfico el pronunciamiento del intérprete canadiense Taylor Mane, recordado por dar vida a uno de los mayores villanos de la saga de "X-Men", 'Dientes de sable', en la que ha confesado el problema de salud al que se está enfrentando en la actualidad.

El artista decidió recurrir a su cuenta oficial de Instagram y Facebook para publicar un video en el que, a corazón abierto, dirigiéndose a todas las personas que han seguido sus carrera, contó que fue diagnosticado con cáncer y que ha comenzado a recibir el tratamiento oncológico formal.

"Tengo malas noticias. Hoy empiezo la quimioterapia", expresó al comienzo de la grabación. Acto seguido, el artista de 59 años brindó mayores detalles del mal que lo aqueja, solicitó a sus fanáticos que lo apoyen en este proceso y afirmó su deseo por visibilizar esta afección para que otros varones cuiden su salud.

"Uno de cada 750 hombres será diagnosticado de cáncer de mama a lo largo de su vida, y yo soy uno de ellos. Normalmente se detecta en fases avanzadas, lo que empeora el pronóstico. Quiero cambiar eso. Sígueme, dale like y comparte; acompáñame en mi viaje para darle una patada en el trasero a esta enfermedad", comunicó Mane.

Sintió vergüenza al conocer que sufre de cáncer de mama

"Y sí, es muy raro. Solo el 1% de los casos de cáncer de mama se dan en hombres", agregó en la descripción del material audiovisual, en el que también dijo que su primera reacción fue mantener en total secreto dicha enfermedad debido a que le parece que es "un poco vergonzosa".

"Para ser honesto, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Me daba un poco de vergüenza, pero entonces supe que los hombres suelen ser diagnosticados con la enfermedad más avanzada porque no se habla de ello ni solemos hacernos revisiones", explicó.

Gran impacto causó el actor Taylor Mane, recordado por interpretar al villano 'Dientes de sable' en la saga "X-Men", luego de publicar un video en sus redes sociales en el que revela que fue diagnosticado con cáncer de mama. En dicho audiovisual brindó mayores detalles de esta enfermedad que solo afecta al 1% de varones.