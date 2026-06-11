Corte de AGUA el 12 de junio en distritos de Lima: Zonas y horarios, según Sedapal

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua en Lima programado para el 12 de junio. Sedapal confirmó qué distritos y zonas de la capital se verán afectados con la suspensión temporal del servicio este viernes.

Corte de agua el 12 de junio: ¿Por qué será la suspensión?

Sedapal precisó en su comunicado, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, que el corte de agua en Lima se deberá a los trabajos de mantenimiento preventivo que realizarán en diversos sectores de la capital para seguir brindando un servicio de calidad y la continuidad de abastecimiento del suministro.

Ante esa situación y para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico por determinadas horas el viernes 12 de junio, la empresa estatal insta a los usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua con anticipación, en recipientes limpios.

Distritos de Lima afectados por corte de agua el viernes

Sedapal revela la lista de los distritos y las zonas específicas donde será el corte de agua este viernes 12 de junio. En el cronograma oficial que también puedes revisar en este ENLACE puedes verificar el horario en que se ejecutará la medida en cada sector:

Sin agua en Lurigancho

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Urb. El Portillo de Carapongo I, II y III etapa.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. Villa Solidaridad.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en A.H. Santa María Ampl. sector parcela 3, A.H. Siglo XXI sector Señor de los Milagros, A.H. Siglo XXI sector Corazón de Jesús, Agru. Corazón de Jesús Ampl., A.H. Siglo XXI sector Primavera, A.H. Siglo XXI sector 27 de Marzo II etapa.

En Los Olivos

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Laura Caller 6ta zona, A.H. Los Rosales de Pro, A.H. Armando Villanueva, Asoc. Viv. Las Gardenias de Pro, Asoc. Viv. Francia, Asoc. Promotora de Comercialización de Pro, Asoc. Viv. Francia, Asoc. Promotora de Comercialización Agraria S.R.L., Asoc. Río Santa, Asoc. Viv. Santa Elvira, Asoc. Viv. El Olivar, Urb. El Olivar del Norte, Urb. Pro 2da etapa, Urb. Pro 5to sector I etapa, Urb. Puerta de Pro, Urb. Reforma Agraria, Urb. Rústica Fundo Santa Luzmila, Urb. San Elías, Urb. Santa Luisa, Urb. Santa Luisa 2da etapa.

Sin servicio en Lince

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Cercado. Cuadrante: Av. Arequipa, calle Manuel Segura, Av. Francisco Lazo, Jr. Risso.

En Ate

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. La Estrella, Asoc. Félix Raucana, A.H. Virgen de Fátima, Asoc. Las Américas, A.H. San Antonio, A.H. 25 de Julio, Asoc. El Paraíso, Asoc. 1 de Enero, Asoc. San Antonio de María Claret, A.H. 28 de Junio, Asoc. San Pedro de Ate, A.H. Javier Heraud, Asoc. El Olviar de Vitarte, Asoc. Perpetuo Socorro, Asoc. Monte Verde, A.H. Los Progresistas zona A.

Consejos ante corte de agua en Lima

Almacena agua suficiente.

Llena tanques y cisternas anticipadamente.

Uso racional del agua durante el corte programado.

Deja correr el agua unos minutos hasta que aclare antes de usarla una vez que se restablezca el servicio.

Sedapal informó que el viernes 12 de junio ejecutará un corte temporal del servicio de agua potable en distritos de Lima como Lince, Ate, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho.