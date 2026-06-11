Independencia: Z Buss retoma sus labores tras ser atacada en dos oportunidades en menos de 24 horas

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de violencia que azota la capital continúa a pesar del estado de emergencia decretado en Lima y Callao. Y como ya es una costumbre, las empresas de transporte siguen siendo víctimas de los extorsionadores y un ejemplo de ello es lo ocurrido con el local de Z Buss en Independencia que recientemente fue atacado en dos oportunidades.

Sobre la madrugada de este miércoles 10 de junio, sujeto arrojaron una granada de guerra a la fachada de dicho establecimiento y dejaron un mensaje extorsivo exigiendo el pago de cupos para no volver a atentar contra ellos. Horas más tarde, otros dos delincuentes dispararon contra uno de los buses que se encontraba cuadrado en la avenida Alfredo Mendiola dejando herido a uno de sus trabajadores.

Z Buss reinicia labores en local de Independencia

A raíz de estas complicadas situaciones, la empresa decidió paralizar sus labores durante la jornada de este miércoles a modo de protesta contra las fuerzas del orden. Según precisaron, en su momento pusieron la denuncia correspondiente, pero aún así no contaban con seguridad de agentes de la Policía Nacional del Perú.

Pese a ello, este jueves 11 de junio, Z Buss reanudó sus servicios ofreciendo viajes al norte chico de la capital como Barranca, Huacho, Huaral, entre otros. Esta vez, Exitosa acudió hasta dicho punto en Lima Norte y pudo constatar que un patrullero de la comisaría de Independencia se encuentra en el frontis del local brindando resguardo tal como la habían exigido con anterioridad.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La empresa de transportes Z Buss retomó sus operaciones en el distrito de Independencia, pese a la reciente ola de atentados que viene afectando a sus unidades. En menos de 24 horas, la compañía fue blanco de dos ataques consecutivos.



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Otro hecho que llamó la atención fue que, debido al miedo, los jaladores que habitualmente se ubican en esta zona, no acudieron a trabajar a un día de ambos atentados. Es importante precisar que los autos y colectivos que operan en la zona viven bajo constantes amenazas por parte de bandas criminales que les exigen el pago de cupos a cambio de una falsa seguridad.

Banda 'La Federación' es la responsable de atentados

Nuestro medio también pudo conocer que 'La Federación' ha sido responsable de estos recientes ataques en Independencia. Esta organización criminal le exige a dicha línea el pago inicial de 50 mil soles y luego abonos semanales para no atentar contra sus vidas.

Incluso, los criminales dejaron una nota extorsiva con sus exigencias la cual ya se encuentra en manos de la policía para ayudar en la identificación de los atacantes.

De esta manera, la empresa Z Buss retomó sus operaciones luego de haber sido atacada por extorsionadores hasta en dos oportunidades en menos de 24 horas.