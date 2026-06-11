Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 11 de junio?

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el precio del dólar hoy. Identificar a tiempo el tipo de cambio de la divisa estadounidense en Perú este jueves 11 de junio te permitirá tomar decisiones más informadas y anticiparte a los cambios.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

La coyuntura política se mantiene en vilo tras el avance de los resultados oficiales de la ONPE sobre la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En medio de esa incertidumbre, la ciudadanía no deja de lado el mantenerse informada sobre cuál es el comportamiento y el precio del dólar en el mercado cambiario peruano.

Identificar el valor de la moneda extranjera en Perú también permite a la ciudadanía de pie, inversionistas y empresarios, saber si es el mejor momento para cambiar dicha moneda a soles o venderla.

En este contexto, una fuente confiable para conocer el comportamiento del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), entidad que publica a diario el valor legal del tipo de cambio con fines tributarios y aduaneros, y que te mostramos a continuación para este jueves 11 de junio:

JUEVES 11 DE JUNIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este miércoles 10 de junio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.400 S/ 3.402

Las cifras reflejadas por la entidad adscrita al MEF muestran una leve variación, en comparación al día de ayer, miércoles 10 de junio, donde la compra era de S/3.372 mientras que la venta tenía el valor de S/3.375. ¿Por qué fluctúa el valor del dólar? Pues bien, ten en cuenta que ello se debe a diversos factores, entre ellos:

Las políticas económicas de la Reserva Federal (Fed) y las tasas de interés de EE. UU.

y las tasas de interés de EE. UU. Los acontecimientos geopolíticos y económicos internacionales.

Las decisiones del BCRP y las tasas de interés.

Incertidumbre política local.

La oferta y la demanda.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 11 de junio

Monitorear la cotización del dólar a diario es fundamental porque funciona como un termómetro económico en tiempo real ante la coyuntura política y financiera. Por ello, identificar a tiempo el precio del dólar paralelo o también conocido como de la calle u "Ocoña", te permitirá tomar decisiones estratégicas.

A diferencia del tipo de cambio interbancario —que está regulado y monitoreado directamente por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)—, el valor del dólar paralelo se determina de manera inmediata y orgánica por la oferta y la demanda del día a día. De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe su cotización para la compra y venta hoy es la siguiente:

Mercado paralelo: Compra S/ 3.390 | Venta S/ 3.420.

Dólar paralelo hoy, 11 de junio.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 10 de junio?

Por otro lado, el BCRP informó el estado del dólar interbancario al término de la última jornada hábil. La divisa estadounidense cerró el miércoles 10 de junio con un valor de S/ 3.4100, tras haber iniciado la jornada en S/ 3.4025. Asimismo, el promedio interbancario concluyó en S/ 3.4158, moviéndose en un rango fluctuante con un valor máximo de S/ 3.4250 y un mínimo de S/ 3.4020.

Así cerró la cotización del dólar ayer, 10 de junio.

En medio de la incertidumbre por los resultados oficiales de la ONPE sobre la segunda vuelta presidencial, te revelamos cuál es el precio del dólar en Perú y la cotización del tipo de cambio en la jornada de este jueves 11 de junio.