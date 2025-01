Atentado en Trujillo: Presunto autor intelectual será enviado a Challapalca con medidas drásticas

En diálogo con Exitosa, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Llaque, confirmó que Jimmy Bazán será trasladado al penal de Challapalca tras ser sindicado como el autor intelectual del atentado contra la Fiscalía en Trujillo.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el titular del INPE repudió el ataque a la sede del Ministerio Público y aseguró que siempre habrá un espacio en Challapalca para quienes cometan atentados.

"Siempre habrá un espacio más en cualquier penal, incluido Challapalca, para llevar a alguien que lleve a cabo un acto miserable como el ocurrido con el Ministerio Público de Trujillo. Como bien ha dicho la presidenta de la República, será trasladado a este penal porque las medidas que hemos tomado en el penal de Cajamarca no son suficientes para este interno", declaró.

Asimismo, Javier Llaque aseguró que tomarán medidas más drásticas contra Jimmy Bazán y solo le permitirán que tenga visitas con familiares directos.

"Las medidas serán mucho más duras y drásticas. Se le alejará de su familia, de sus amistades. No más visitas de amistades solo familiares directos, pero mucho más lejos, lo cual complica que tengan llegada a él. Esa es la respuesta institucional (...) Todos aquellos que lleven a cabo este tipo de actos van a ser trasladados a este penal", agregó.

En esa misma línea, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú indicó que realizan requisas diarias. No obstante, admitió la vulnerabilidad del sistema penitenciario tras denuncias de ingreso de celulares y registro de actividades delictivas.

"Hacemos requisas diarias. Tenemos bloqueadores que no bloquean al 100%, debido a que no existe una tecnología que sea 100% segura en bloqueo. Antes salían 100 llamadas, ahora salen 2 o 3. Trataremos de evitar que esas 2 o 3 salgan (...) Existen muchos espacios donde pueden vulnerar nuestra seguridad. No todos los penales cuentan con la mejor tecnología para evitarlo", sostuvo.