Sigue adelante: ANITRA desmiente al titular del MTC y ratifica paro de transportes para el 21 de agosto

Lima y Callao se preparan para afrontar un nuevo paro de transportistas debido a la inseguridad que vive este gremio ante el avance del sicariato y la extorsión. Sin embargo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció públicamente para desmentir este hecho descartando rotundamente esta paralización convocada para el 21 de agosto.

De acuerdo a sus declaraciones, este anuncio se da luego de haber dialogado con gremios formales e incluso lanzó una advertencia contra los transportistas informales a quienes acusó de estar al margen de la ley.

"No corresponde sentarse con las personas o los pseudos-dirigentes que se encuentran al margen de le lay, no corresponde. Los gremios formales, por unanimidad, han acordado sentarse con el MTC para seguir dialogando con objetivos claros para desarrollar en mejores condiciones el transporte en Lima y Callao", indicó.

ANITRA desmiente al MTC y ratifica paro

A solo unas horas de este pronunciamiento, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, salió al frente para responder a las mismas y ratificar el paro convocado para el 21 de agosto donde sus colegas exigirán acciones del gobierno para luchar contra la inseguridad.

Además, dejó en claro que los dirigentes que conversaron con César Sandoval no son los que han convocado a esta paralización por lo que el anuncio del MTC no contaría con validez.

"Rechazamos lo dicho por el ministro de Transportes, César Sandoval, cuando hace mención a que está conversando con los gremios. Entiendo que los dirigentes que el día de hoy se han reunido con el ministro no son los convocantes, los convocantes son la unidad gremial de Lima y Callao que acatarán el paro del jueves. El paro va porque tiene que ir", indicó en un inicio a Canal N.

El MTC no dará solución

Seguidamente, el dirigente señaló que la cartera de Transportes no será la que de solución al alarmante índice de criminalidad que se registra y exigió al Ejecutivo a unirse para frenar este flagelo.

"Además, el ministro no tiene razón para decir que se va levantar un paro porque él no va solucionar el problema que hoy vivimos los transportistas de inseguridad con atentados a nuestros buses, las muertes a nuestros conductores. El que tiene que resolver es el Estado en conjunto"

De esta manera, Martín Valeriano, presidente de ANITRA, desmintió lo dicho por César Sandoval, titular del MTC, ratificando el paro convocado para el jueves 21 de agosto.