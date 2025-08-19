Cronograma de pagos Sueldo Docente 2025: Conoce las fechas en esta última mitad de año

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Bajo resolución viceministerial Nº 005-2024-EF/11.01, el pasado 26 de diciembre de 2024 se hizo de conocimiento público el cronograma anual mensualizado de los pagos a docentes y pensionistas a cargo de los gobiernos nacionales y regionales para el año fiscal 2025.

Cronograma de pagos para docentes

El cronograma anual de pagos establecido por el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha respetado la lista para ambos grupos destinatarios, excepto con una modificación de fechas en casos específicos en el mes de marzo.

No se han vuelto a publicar un cronograma oficial, además, tanto el pago para docentes y pensionistas públicos incluyen a las universidades. Según el documento publicado en el diario El Peruano, los pagos para agosto a diciembre del presente año para docentes públicos están distribuidos de la siguiente manera.

Pagos programados para la segunda quincena del mes

Agosto: Programado para el miércoles 20

Setiembre: Programado para el miércoles 17

Octubre: Programado para el lunes 20

Noviembre: Programado para el miércoles 19

Diciembre: Programado para el martes 16

Por su parte, el cronograma de pagos anual para pensionistas sería el siguiente (programados para antes de la primera quincena del mes):

Agosto: Pagado el jueves 14

Setiembre: Programado para el jueves 11

Octubre: Programado para el martes 14

Noviembre: Programado para el jueves 13

Diciembre: Programado para el jueves 11

Pago de deuda social para docentes

Además, hace aproximadamente un mes, el Ministerio de Educación anuncio el avance con el pago de deuda social, un pago de remuneraciones y beneficios que en algún momento dejaron de pagarse y que han sido reconocidos como derechos:

bonificación especial por preparación de clases

desempeño en el cargo

asignación de años de servicio

subsidios por luto y gastos de sepelio

La lista de beneficiarios ha sido elaborada por la ley 31728 y permitiría el pago de montos desde los S/ 10 000 a S/ 30 000 por docente. El pasado 22 de julio de 2025, se hizo pública la lista de beneficiados que puedes verificar en la siguiente página: lista de beneficiados.

La lista de fechas dispuesto por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas seguirá el cronograma de pagos mencionados anteriormente. El próximo pago para docentes públicos sería este miércoles 20 de agosto y para los pensionistas el jueves 11 de setiembre.