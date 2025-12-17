Bus es atacado por presuntos extorsionadores en SMP: Pasajeros salen ilesos

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo ataque presuntamente por extorsionadores sorprendió a los pasajeros de un bus pirata en San Martín de Porres. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el incidente deja en evidencia los riesgos que enfrentan las unidades de transporte en la zona.

Bus es atacado en San Martín de Porres

La noche del último martes 16 de diciembre, , cerca de las 11:30 p.m., en la esquina de la avenida Canta Callao con los Dominicos, la tranquilidad se rompió cuando un bus pirata fue atacada mientras transportaba pasajeros.

Según contó el conductor del vehículo afectado, que prefirió mantenerse en el anonimato, dentro de la unidad había aproximadamente quince personas a bordo.

Los delincuentes realizaron hasta cinco disparos, generando pánico entre todos los presentes, quienes huyeron totalmente despavoridos para ponerse a salvo de las balas.

El cobarde ataque se produjo por la parte frontal del vehículo, justo donde se encontraba el conductor. Aunque los vidrios del parabrisas quedaron totalmente destrozados, él se encuentra en buen estado, sin lesiones.

Ataque sería obra de extorsionadores

Aunque la unidad atacada era pirata, llevaba los colores de HDR Express, una empresa de transporte que sí existe y que ha sido víctima de extorsiones en el pasado.

De hecho, el pasado 2 de noviembre se reportó un incidente similar, lo que hace pensar que los delincuentes podrían haber confundido el bus con una unidad legítima de la empresa.

El vehículo fue trasladado a la comisaría del Sol de Oro, donde los peritos de criminalística revisaron la unidad, incluyendo una llanta que recibió un impacto de bala.

La Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del atentado, que se presume forma parte del modus operandi de extorsionadores que atacan unidades de transporte en la zona.

El ataque al bus pirata en San Martín de Porres deja en evidencia los peligros que aún enfrentan los pasajeros y conductores de transporte en la zona. Con los 5 disparos efectuados y el vehículo dañado, la Policía continúa con las investigaciones.