Atentan por cuarta vez contra alcalde de Carabayllo durante ceremonia de obra: Sujetos lanzaron artefacto explosivo

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Carabayllo emitió un comunicado en el que informan que el alcalde Pablo Mendoza fue víctima de un atentado durante una ceremonio de obra luego que sujetos lanzarán un artefacto explosivo.

Alcalde de Carabayllo sufre atentado por cuarta vez

Este sábado 20 de diciembre, el burgomaestre del mencionado distrito de Lima participaba de la ceremonia del inicio de la obra de pistas y veredas en el asentamiento humano Sol Naciente - Etapas II y III, cuando de pronto sujetos irrumpieron el evento a bordo de una motocicleta perpetrando un atentado.

Según se lee en la misiva pública del municipio arrojaron "un artefacto explosivo que detonó violentamente", este hecho ocasionó que se suscite una escena de "pánico, alarma y zozobra" entre los vecinos de la zona que formaban parte de esta actividad edil.

"Tras el atentado los responsables se dieron a la fuga, activándose de inmediato el Plan Cercco por parte del Serenazgo, resguardando el área y manteniendo el orden hasta la llegada de la Policía Nacional del Perú", que ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes", estipula el comunicado.

La Municipalidad de Carabayllo enfatizó que este es "el cuarto atentado en lo que va del año" contra la autoridad edil. Calificó la situación como "grave que atenta contra la inseguridad ciudana, la institucionalidad y la tranquilidad de nuestros vecinos".

En tal sentido, en este pronunciamiento el municipio sostuvo que este tipo de actos buscan amedrentar y frenar el desarrollo en la jurisdicción.

