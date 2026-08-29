ATU anuncia cierre temporal de la estación Ricardo Palma del Metropolitano

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la ATU informó este sábado 29 de agosto el cierre temporal de la estación Ricardo Palma del Metropolitano por una situación inusual que rodea el establecimiento que recibe diariamente gran cantidad de pasajeros.

Estación es cerrada temporalmente

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el cierre temporal de la estación Ricardo Palma del Metropolitano, debido a la presencia de un enjambre de abejas en la zona. La medida fue adoptada como acción preventiva para evitar posibles incidentes que puedan poner en riesgo a los usuarios y trabajadores del sistema de transporte.

"Como medida preventiva, se dispone el cierre temporal de la estación Ricardo Palma, debido a presencia de enjambre de abejas en la zona. Rescatistas especializados realizarán acciones el retiro seguro y proteger a nuestros usuarios y al personal de la ATU", emitió la comunicación.

🚨 #ATUInforma | Como medida preventiva, se dispone el cierre temporal de la estación Ricardo Palma, debido a presencia de enjambre de abejas en la zona.



Rescatistas especializados realizarán acciones el retiro seguro y proteger a nuestros usuarios y al personal de la ATU. pic.twitter.com/Gbloe0jDjN — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 29, 2026

Institución informó que ya se encuentran realizando trabajos de limpieza

Asimismo, la autoridad precisó que rescatistas especializados estarán a cargo de las acciones necesarias para controlar la situación y retirar las abejas sin poner en peligro a los pasajeros ni al personal que trabaja en la estación.

Enjambre de abejas en la estación Ricardo Palma del Metropolitano

La presencia del enjambre obligó a suspender temporalmente la atención en Ricardo Palma, por lo que los usuarios del Metropolitano deberán tomar las previsiones necesarias y considerar esta interrupción al momento de planificar sus desplazamientos.

ATU informará cuando estación vuelva a operar

Horas después del anuncio inicial, la ATU agradeció la comprensión de los pasajeros y recomendó adoptar las medidas necesarias mientras continúan los trabajos de atención de la emergencia.

"La ATU informará oportunamente cuando la estación vuelva a estar operativa", señaló posteriormente la institución en una publicación en redes sociales.

Por el momento, no se ha precisado cuánto tiempo permanecerá cerrada la estación Ricardo Palma, debido a que la reapertura dependerá de la culminación de las labores de los especialistas y de que se determine que el lugar ya no representa un riesgo para los pasajeros.

El cierre se produce como una medida preventiva frente a una situación que podría generar picaduras o reacciones alérgicas entre las personas que transiten por las inmediaciones de la estación.

Finalmente, el anuncio de la ATU al cerrar temporalmente la estación Ricardo Palma del Metropolitano tuvo como finalidad proteger a los usuarios y trabajadores del sistema de transporte durante la intervención del enjambre de abejas. Para ello, la entidad continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier actualización relacionada con el servicio.