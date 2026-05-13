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Emergencia en populoso distrito

Villa El Salvador: Incendio de fuertes proporciones destruye una vivienda al sur de Lima

Un incendio de grandes proporciones se viene registrando en Villa El Salvador. El siniestro viene requiriendo a ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos.

Incendio en Villa El Salvador.
Incendio en Villa El Salvador. Difusión

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/05/2026

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Un nuevo incendio de grandes proporciones se registra en Lima, específicamente en una vivienda ubicada en el distrito de Villa El Salvador, al sur de la capital.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro comenzó al promediar las 5:55 p. m. de hoy, miércoles 13 de mayo. La emergencia viene requiriendo la presencia de ocho unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana

(Noticia en desarrollo...)

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