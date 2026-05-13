Villa El Salvador: Incendio de fuertes proporciones destruye una vivienda al sur de Lima

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio de grandes proporciones se registra en Lima, específicamente en una vivienda ubicada en el distrito de Villa El Salvador, al sur de la capital.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro comenzó al promediar las 5:55 p. m. de hoy, miércoles 13 de mayo. La emergencia viene requiriendo la presencia de ocho unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana.

(Noticia en desarrollo...)