Macron es abofeteado por su primera dama y periodista revela el motivo: Chats secretos con famosa actriz

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La imagen de Brigitte Macron apartando de un manotazo a su esposo, el presidente de Francia Emmanuel Macron, al bajar del avión presidencial en Vietnam, dio la vuelta al mundo en mayor del 2025. Durante meses se especuló si se trataba de una broma, un gesto de complicidad o un momento de tensión.

Ahora, casi un año después, un libro recién publicado busca despejar las dudas y revela que detrás de la escena hubo un motivo mucho más íntimo: la primera dama habría descubierto mensajes de su marido con una actriz reconocida, lo que desencadenó la reacción que quedó registrada por las cámaras.

Mensajes de un "amor platónico"

El autor de la investigación es Florian Tardif, periodista de Paris Match, quien en su libro Una pareja casi perfecta asegura que Brigitte leyó durante el vuelo un mensaje que "nunca debió haber visto".

Según el relato, se trataba de una conversación con la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani , a quien Macron consideraba un "amor platónico". El hallazgo habría herido profundamente a la primera dama, no tanto por el contenido de los mensajes, sino por lo que insinuaba: la posibilidad de una relación más allá de lo permitido.

Portada de "Una pareja (casi) perfecta"

El video, captado por agencias internacionales, mostraba a Brigitte apartando a Macron justo antes de descender por la escalerilla del avión en Hanói. En ese momento, el Palacio del Elíseo intentó minimizar el hecho, calificándolo como "un gesto de complicidad" y hasta sugiriendo que podía tratarse de una imagen manipulada.

Sin embargo, la publicación del libro confirmaría que, en realidad, fue una reacción espontánea tras una discusión privada que, sin imaginarlo, se volvió pública y vuelve a generar polémica casi un año después.

NEW: Brigitte Macron representative denies new claim that she slapped her husband after she found a message on his phone with an Iranian actress.



The statement from the French first lady comes after a new book made the allegations.



"I find you very pretty," Macron said to... pic.twitter.com/qzeTmllW2r — Collin Rugg (@CollinRugg) May 13, 2026

La actriz en cuestión

Golshifteh Farahani, de 42 años, es una intérprete de prestigio internacional, con papeles en películas como Cuerpo de mentiras, Paterson y Extracción. Exiliada de Irán desde 2008 por negarse a usar hiyab en producciones internacionales, se instaló en Francia y ha sido una voz activa en las protestas por los derechos de las mujeres iraníes.

Su cercanía con Macron, aunque descrita como platónica, habría sido suficiente para despertar celos en Brigitte. El episodio fue aprovechado por medios internacionales y cuentas en redes sociales, especialmente por portales prorrusos y sectores de extrema derecha en Francia, que lo usaron para cuestionar la estabilidad del matrimonio presidencial.

Macron habría mantenido contacto cercano con Golshifteh Farahani, actriz iraní nacionalizada francesa.

La famosa cachetada dejó de ser un misterio. Lo que parecía un gesto trivial escondía, al parecer, una tensión real: la primera dama se sintió desplazada por los mensajes de su esposo con una actriz más joven y admirada.

El libro de Florian Tardif convierte aquel instante viral en un capítulo revelador de la intimidad presidencial, mostrando cómo un detalle privado puede transformarse en un escándalo público que trasciende fronteras.