Chorrillos: Balean bus de la empresa Etul4sa con pasajeros a bordo en la avenida Guardia Civil

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque contra transportistas se registró hace unas horas en el distrito de Chorrillos. Un bus de la empresa Etul4sa, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Chorrillos, recibió al menos cinco disparos cuando realizaba su recorrido con normalidad y estaba lleno de pasajeros. La Policía ya inició las investigaciones.

Balean bus lleno de pasajeros en Chorrillos

Según informes preliminares, el ataque ocurrió alrededor de las nueve de la noche de este jueves 16 de abril, en la cuadra cinco de la avenida Guardia Civil. El bus, conocido popularmente como la 'E', se desplazaba con normalidad por la mencionada avenida cuando dos sujetos, a bordo de una motocicleta, lo interceptaron.

La Policía informó que el vehículo habría recibido al menos cinco impactos de bala y, afortunadamente, ninguno alcanzó al chofer ni a los pasajeros que estaban dentro de la unidad. Asimismo, se indicó que los atacantes lograron huir a bordo de la motocicleta, la misma que abandonaron pocos minutos después.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del atentado. Mientras tanto, la Policía llegó al lugar de los hechos para acordonar la zona. También acudieron peritos de criminalística para recoger pruebas, como casquillos de bala, e iniciar las investigaciones correspondientes.

Los vecinos de Chorrillos manifestaron que están cansados de la delincuencia y del aumento de la criminalidad en el distrito, por lo que exigieron mayor seguridad en la zona, ya que no se trata del primer ataque a un bus de la misma línea de transporte.

Atacan bus de la empresa Etul4asa en Chorrillos

No es el primero ataque a empresa Etul4sa

En noviembre del 2025 también se reportó un atentado en contra de la Empresa de Transporte Urbano Línea 4 S.A. (ETUL4SA) en Chorrillos, previo al paro de transportes convocado en contra del sicariato y la extorsión.

En aquella ocasión, el atentado ocurrió alrededor de las 21:00 horas del lunes 3 de noviembre cuando el vehículo se encontraba en plena ruta a la altura del mercado Santa Rosa cuando fue atacado con, al menos, tres impactos de bala a manos de presuntos sicarios.

Dos de los proyectiles fueron dirigidos al parabrisas delantero en dirección del conductor del ómnibus; mientras que la tercera bala cayó hacia el extremo derecho del vehículo donde pudo haber impactado en contra de uno de los pasajeros.

Producto de este último ataque dirigido hacia la zona de los usuarios, la luna quedó totalmente destruida. Según la información brindada por los dirigentes, aún no se conoce si hay heridos por los proyectiles.

Es así que, este nuevo ataque no es un hecho aislado. En noviembre de 2025, otra unidad de ETUL4SA también fue baleada en Chorrillos. La situación preocupa, ya que la violencia contra el transporte público se repite y afecta a pasajeros y choferes, quienes exigen mayor seguridad ante el incremento de estos atentados.