ATU bajo críticas: Ciudadanos denuncian desconocer destino de perros retirados del terminal Naranjal

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El reciente traslado de perros callejeros del terminal Naranjal del Metropolitano ha generado controversia y reclamos de vecinos y colectivos animalistas. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el sábado 21 de febrero los canes fueron llevados a un albergue especializado, pero no especificó cuál, lo que ha derivado en denuncias sobre la falta de transparencia en el proceso.

Denuncia de falta de información

Vecinos e integrantes de la Asociación Patitas de Naranjal señalaron que hasta horas tempranas de la tarde de este lunes no se tenía certeza del paradero de los animales. La ausencia de detalles sobre el albergue ha generado preocupación, especialmente porque los canes eran parte de la vida cotidiana en el terminal y recibían cuidados de voluntarios y transeúntes.

La ATU justificó la medida como una decisión técnica y responsable, argumentando que una estación de transporte masivo no es un entorno adecuado para la convivencia de animales. Además, mencionó incidentes como mordeduras, riesgos de atropello y problemas sanitarios que hicieron necesario el traslado.

Durante su permanencia en el terminal, los perros fueron atendidos gracias al apoyo de vecinos y sociedad civil. Sin embargo, la entidad sostuvo que la medida busca garantizar tanto el bienestar de los canes como la seguridad de los miles de usuarios que transitan diariamente por la estación.

La ATU aseguró que el albergue es de carácter temporal y que desde allí se impulsará la adopción responsable, en coordinación con asociaciones animalistas, en el marco de la Ley N.º 30407 - Ley de Protección y Bienestar Animal.

Comunicado reciente de la ATU

Horas atrás, alrededor de las 3:00 p. m., la ATU emitió un nuevo comunicado informando que se reunió con representantes de la agrupación "Patitas de Naranjal" para coordinar acciones conjuntas. En el mensaje se detalló que uno de los canes fue retirado por conducta agresiva, mientras que otros dos ya fueron adoptados.

Asimismo, se anunció que ambas partes trabajarán en campañas de adiestramiento, adopción y visitas a diversos albergues, convocando también a la comuna local para articular medidas oportunas.

La falta de precisión inicial sobre el destino de los perros trasladados abrió un espacio de desconfianza y críticas hacia la ATU. Aunque el comunicado más reciente busca mostrar coordinación con organizaciones animalistas, la polémica refleja la sensibilidad del tema y la necesidad de mayor transparencia en decisiones que involucran a la comunidad y al bienestar animal.