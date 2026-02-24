Tragedia en el Callao: Adolescente termina en UCI tras jugar a la ruleta rusa al interior de hotel

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable hecho ocurrió en las últimas horas en el Callao donde un adolescente terminó herido de gravedad tras haber jugado con un arma de fuego a la ruleta rusa. Así lo confirmó su acompañante, otro menor de edad, quien tras el hecho intentó darse a la fuga junto con el revolver involucrado.

Adolescente termina en UCI tras jugar a la ruleta rusa

Según información brindada por la Policía Nacional del Perú, ambos jóvenes ingresaron alrededor de las 8 de la mañana del lunes 23 de febrero a la habitación 401 del Hotel Palmeto en Bocanegra.

Luego de unos minutos se escucharon dos disparos. Luego del segundo proyectil, personal del hospedaje ingresó al cuarto y encontró a este menor de edad tendido en el suelo sobre un charco y con una herida de gravedad en la cien. De inmediato fue llevado al hospital más cerca donde fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El jefe de la Región Callao, general PNP Ricardo Espinoza, brindó detalles de esta caos en diálogo con TV Perú. La autoridad policial indicó que la escena encontraba en esta habitación parecía salida de una película de terror ya que en ella había una abundante cantidad de sangre. Además, indicaron que ambos menores de edad habían ingresado a este hotel usando un nombre que no pertenecía a ellos.

"Es una imagen con abundante sangre en la escena, consecuentemente la policía reacciona, se constituye al lugar y evacúan a la víctima. Se había registrado con un nombre falso", indicó.

Gracias a las cámaras de seguridad del local, se observó al otro implicado retirándose del recinto. Luego de unas horas, fue capturado en el AA.HH. Mariano Ignacio Prado en Ventanilla donde también se confirmó que contaba con solo 17 años.

"A través de los registros fílmicos se logró tomar las imágenes de otra persona que lo acompañaba en su habitación y que se notaba como abandonaba la habitación portando una mochila", añadió.

Contaba con antecedentes

El general de la PNP indicó que el adolescente de iniciales MCP fue detenido ya que es parte fundamental en la investigación para resolver el caso. Además, indicó que la hipótesis de la ruleta rusa carece de veracidad por lo que podría tratarse un homicidio agravado.

Además, el detenido cuenta con antecedentes por robo agravado y lesión dolosa en 2022 y 2025. De momento, la indagación estará a cargo de la Depincri de Bellavista.

En resumen, un adolescente de 17 años se encuentra grave en UCI tras jugar a la ruleta rusa al interior de un hotel y junto a otro menor de edad.