Pedro Castillo denuncia penalmente a Miguel Torres, Martha Moyano y otros por presunta conspiración para la rebelión en su contra

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente Pedro Castillo Terrones presentó una denuncia penal contra los congresistas Martha Moyano y José Williams, la exfiscal de la nación Patricia Benavides, el excomandante general de la PNP Raúl Alfaro y Miguel Torres, por el presunto delito de conspiración para la rebelión.

De acuerdo con el texto acusatorio formulado a través de su abogado, el exfiscal José Domingo Pérez, los imputados habrían gestionado coordinaciones para forzar su salida del Gobierno, en medio de la crisis política del año 2022.

Denuncia penal

Sustento de la denuncia

Según la defensa legal del exmandatario, la acusación se sustenta en las declaraciones que hizo Miguel Torres, quien postula a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de Keiko Fujimori Higuchi, el pasado 20 de mayo a un programa periodístico.

En ese sentido, lo expresado por el también excongresista sería más que una causal suficiente para acreditar una conspiración para derrocar al entonces presidente, así lo señala el exfiscal al citar lo señalado por el personaje fujimorista.

"Ha sido terrible. Y ha sido terrible porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención. Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir: 'No, se sacó solo'. No fue así. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya", expresó Torres.

Exministro exige indulto a José Balcázar

A través de una conferenciad de prensa ofrecida el lunes 25 de mayo, el candidato al Senado por Juntos por el Perú, Walter Ayala, solicitó al presidente José María Balcázar a que "cumpla con su palabra" e indulte al exmandatario Pedro Castillo, sentenciado en noviembre del 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado.

"Estamos esperando el indulto y está en sus manos, porque el indulto es algo político", afirmó el también exministro de Defensa, haciendo referencia a que el Tribunal Constitucional ratificó dicha prerrogativa al mandatario de turno en el caso del desaparecido Alberto Fujimori.

Vale recordar que, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el 18 de mayo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, descartó que exista solicitud vigente que busque la libertad de Castillo Terrones.

El llamado a comparecer ante este grupo de trabajo parlamentario fue planteada luego de que el último 5 de mayo se conociera el nombramiento de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas a la Comisión de Gracias Presidenciales, habiendo presentado su renuncia irrevocable a la misma una semana después, tras revelarse que su familia tendría vínculo con el exmandatario.

Mientras desde el Gobierno descartan que exista cualquier intento en favor de Pedro Castillo para que recupere su libertad, desde su lado más cercano insisten con que se le otorgue su indulto antes del próximo 28 de julio.