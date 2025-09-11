MTC: Consultora de EE. UU detecta graves fallas de vagones donados para el tren Lima- Chosica

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó en conferencia de prensa que una consultora de Estados Unidos había advertido, desde marzo de este año, sobre el mal estado de los trenes donados a la Municipalidad Metropolitana de Lima con el objetivo de cubrir la ruta Lima-Chosica.

¿Qué dice el informe?

La información fue brindada por el jefe del Gabinete de Asesores del MTC, Alberto Rojas, quien dio a conocer que el informe fue realizado por la empresa Rail Electrical Service, contratada por la propia Municipalidad de Lima. El documento señala que los 93 vagones y 20 locomotoras Caltrain tenían una alta criticidad y se señala que el primer riesgo es la falta de repuestos.

"La obsolencia de ciertos repuestos es uno de los riesgos más relevantes, cuando se habla de material rodante de más de dos décadas de uso, especialmente si ha sido descontinuado por su fabricante original o si presenta líneas de producción ya cerradas", informan.

La pericia determinó que, al menos tres locomotoras requerían una reconstrucción completa y varios vagones presentan daños irreparables. El material rodante, para el que se desembolsó 24 millones de dólares, presenta fugas de aceite, agua y problemas de drenaje. El informe concluye que "no se recomienda su reparación, solo es apta para repuestos".

MTC tomará acciones legales

Tras conocer estas irregularidades, confirmadas por un informe realizado por una consultora que la propia comuna edil contrató, el MTC ha decidido tomar medidas legales.

"El MTC, en aras de la transparencia, cursará cartas a la Contraloría General de la República, al Congreso, al Ministerio Público y a las autoridades competentes para que puedan determinar las responsabilidades que hubiera en el ámbito administrativo y penal", informó Rojas.

Pese a ello, han dejado en claro que se continuará con la mesa técnica y se pondrá en conocimiento a las partes interesadas sobre la documentación. "Esta es una información no política, sino netamente técnica". Asimismo, resaltaron que no solamente se comprometieron recursos para la donación, sino también para la elaboración del informe técnico que ha costado más de 100 mil dólares cubiertos por la MML.

MML responde ante informe

A través de un comunicado, la MML calificó de "imprecisas" las declaraciones brindadas por el MTC, pues aseguran que, según el informe técnico, "las conclusiones reales" son que más del 80 % de los coches y el 70 % de las locomotoras está en buen estado estructural o rehabilitables, sin intervención mayor.

Asimismo, señalaron que el reacondicionamiento de la flota donada permite un ahorro superior a 200 millones de dólares, comparado con lo que costaría adquirir trenes nuevos. Finalmente, rechazaron las afirmaciones del MTC por "tergiversadas y contradictorias" sobre el informe original.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/gMpcp5EBZv — Municipalidad de Lima (@MuniLima) September 11, 2025

De esta manera, el MTC aseguró que el informe técnico que inspecciona los vagones donados a la MML no se encuentran en condiciones y presentan fallas graves.