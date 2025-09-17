¿Estación Grau cerrará por obras en la avenida? Esto dice la Línea 1 del Metro de Lima

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 1 del Metro de Lima responde ante las interrogantes de sus usuarios sobre si la Estación Grau se verá afectada por el cierre de un tramo importante de la avenida Grau, debido a las obras de la nueva Vía Expresa que interconectará al Metropolitano con este servicio de transporte.

Av. Grau cerrada por tres meses debido a obras

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que la avenida Grau será cerrada completamente entre Aviación y el jirón Junín, debido a los trabajos de la nueva vía Expresa Grau, desde el 15 de septiembre. El plan de desvíos busca evitar caos vehicular en pleno centro de la capital.

De acuerdo con lo informado previamente por el municipio, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S. A. (EMAPE), las obras a ejecutar en la concurrida avenida durarán 90 días calendarios para mejorar la conectividad del transporte en la capital.

Sin embargo, el cierre ha generado que cientos de pasajeros y transeúntes se vean afectados diariamente, ya que deben caminar hasta cinco cuadras para poder tomar un bus de transporte público. Además, el tráfico se intensifica en horas punta y en medio de este caos, los usuarios del tren de la Línea 1 se han visto preocupados por saber qué pasará con la estación que se encuentra en esa zona.

Caos vehicular por cierre de un tramo de la avenida Grau.

¿Estación Grau suspenderá su servicio?

Ante esta situación, la Línea 1 del Metro de Lima lanzó un comunicado para revelar si la estación Grau permanecerá operativo o no durante las obras. A través de sus redes sociales, hizo un llamado a los usuarios para mantener la calma y estar seguros de que contarán con el servicio como siempre, ya que no se ha visto afectada por el cierre de la avenida ni por las tareas de ampliación de la Vía Expresa Grau.

"El funcionamiento de esta estación no ha sido afectado por los trabajos de ampliación de la Vía Expresa Grau ni los cierres de las avenidas realizados por la Municipalidad de Lima. La Línea 1 del Metro de Lima opera con normalidad en sus 26 estaciones", se lee en el anuncio compartido en su cuenta de Facebook, el 16 de septiembre.

Asimismo, sugiere a la ciudadanía "estar atenta a los desvíos vehiculares comunicados por la Municipalidad de Lima para evitar contratiempos en sus viajes". También detallan que el acceso peatonal hacia la estación no se ha restringido, por lo que los usuarios pueden ingresar con normalidad.

Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima sobre estación Grau.

¡Ninguna estación de la Línea 1 del Metro de Lima cerrará! Así lo expresó la entidad a través de sus redes sociales ante la preocupación de los usuarios de un posible eventual cierre de la Estación Grau debido a trabajos en la avenida para la nueva Vía Expresa Grau.