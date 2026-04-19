¡Auge del cerdo en Perú! Consumo se triplica y llega a 11 kilos al año por habitante

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un país reconocido por su gastronomía, como el Perú, la carne de cerdo se ha establecido como la segunda más consumida entre las familias peruanas.

Según un reciente reporte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) realizado en el 2025, se estima que, en promedio anual una persona consume 11 kilos de cerdo,

Esta data muestra una alza considerable, llegando a triplicar el nivel en la última década. El registro del incremento es un aproximado de medio kilo anual.

"Este desempeño refleja cambios en los hábitos alimenticios, así como el impulso de la cadena productiva", subraya el Midagri.

En el contexto de la Semana del Cerdo Peruano, el Midagri, en coordinación con la Asociación Peruana de Porcicultores (Asoporci), promueve el fortalecimiento del sector porcino.

Algunas de las acciones a desarrollar es son: incrementar el consumo, mejorar la producción y elevar la competitividad a nivel nacional.

Ambito productivo

El Perú cuenta con una población de 3 millones 697,086 porcinos y una producción de 289 mil toneladas de carne.

Esta actividad se concentra principalmente en Lima (46.1%), La Libertad (11.2%) e Ica (8.4%), evidenciando una transición progresiva hacia sistemas más tecnificados y eficientes.

Actualmente, el 58% de la crianza corresponde a sistemas de traspatio, el 4% a producción familiar y el 38% a crianza intensiva. No obstante, esta última concentra el 75% del volumen total, lo que demuestra avances en productividad.

Esta información, toma aún mayor relevancia por el resultado que atiende el trabajo conjunto del Midagri, por me medio de la Dirección General de Desarrollo Ganadero.

Algunas de las iniciativas que se comparten son las campañas de "Come cerdo, come sano" y el Día del Chicharrón. Este último teniendo importancia al ser nombrado el mejor desayuno del mundo.

De igual forma, se impulsan mejores normativas, como la ampliación de umbrales ambientales en el reglamento del sector agrario (RGASAR) y el Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

En materia sanitaria, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) implementa el Plan de Erradicación de la fiebre porcina clásica.

Esta medida, ha logrando declarar 14 regiones libres de esta enfermedad, lo que fortalece la sanidad animal y refuerza oportunidades de acceso a mercados internacionales.

Finalmente, esta noticia da como resultado la difusión de campañas en favor de la salud por medio de este alimento.

En conclusión, al verse el consumo de cerdo triplicado, se estima a que habrán mayores oportunidades para productores a largo plazo.