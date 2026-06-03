Día Mundial de la Bicicleta: ¿Qué opina el Minsa acerca la realización de este tipo de deporte?

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto del Día Mundial de la Bicicleta, la Municipalidad de Lima ha anunciado su saludo a miles de ciclistas que realizan este deporte de manera recurrente. En ese sentido, el Ministerio de Salud expresó su postura frente a la realización de este tipo de deporte que tiene un impacto importante en la salud y el ambiente.

Celebración anual que recuerda la importancia de este transporte

Cada 3 de junio del año, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, un momento que recuerda la relevancia de este medio de transporte que cuenta cada vez con más ciclovías en la capital para brindar mejor acceso a distintos distritos.

En ese sentido, el año pasado, se ejecutó un Decreto Supremo N.° 30936, con una Ley Que Promueve y Regula el Uso de la Bicicleta como Medio de Transporte Sostenible en el que los colaboradores podrán acceder a un día libre si hacen uso de la bicicleta para ir a su centro de labores.

Siguiendo esa línea, el Ministerio de Salud realizó un reconocimiento a sus colaboradores que asisten a su jornada laboral en este medio de transporte, dado que promueve una serie de hábitos saludables que ayudan a la realización de actividad física.

🚲 En el Día Mundial de la Bicicleta, la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa reconoció a trabajadores que llegan diariamente en bicicleta a la sede central, promoviendo hábitos saludables a través de la actividad física.



La iniciativa destacó el compromiso de los... pic.twitter.com/iEOcQu4muf — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 3, 2026

¿Qué impacto positivo tiene manejar bicicleta?

El especialista, el Dr. Max Bendezú, director de Promoción de la Salud del Minsa, comentó empezar esta actividad deportiva con metas alcanzables que no requieran un gran esfuerzo físico.

"Es ideal caminar o manejar bicicleta para distancias cortas, de 3 a 10 kilómetros", explicó el doctor, destacando que es una gran oportunidad para crear hábitos sanos.

Asimismo, elegir este medio de transporte no solo cuida los músculos, corazón y pulmones, sino también cuida el aire que se respira porque al usarla, se genera un impacto ambiental positivo. Teniendo en cuenta esta data, un ciclista que recorre 10 km diarios evita emitir unos 700 kg de CO2 al año, lo que ayuda a reducir la contaminación sonora.

Según los especialistas, este hábito ofrece beneficios impactantes, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 46%, disminuye el riesgo de muerte prematura en un 41%, ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer y enfermedades relacionadas con el sedentarismo.

Finalmente, el Día Mundial de la Bicicleta es un buen momento para que el Minsa fortalezca la promoción de este tipo de deporte que ayuda a que las personas tengan mejores condiciones físicas en su rutina diaria.