Modalidad de estafa: la llamada del extranjero que podría comprometer tu información

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de la peligrosidad de los fraudes digitales y cibernéticos, los usuarios se encuentran cada vez más expuestos a distintas modalidades de estafa. Por esta razón, últimamente distintos grupos de la población han alertado sobre la presencia de llamadas telefónicas del extranjero que podrían tener como objetivo comprometer información.

Modalidad de estafa que alerta a la población

Este sistema llamado 'wangiri' que significa en japonés "llama y corto" consta en la recepción de una llamada a través de un número extranjero al usuario, algunos de los países son parte de números internacionales desconocidos de países como Bangladesh, Canadá, Madagascar, Sri Lanka, Albania, Ghana y Bosnia.

Llamadas del extranjero recibidas por usuarios

Una vez que se recepciona la llamada, no se tiene respuesta y estos delincuentes cibernéticos esperan que llames de regreso para que esta llamada genere cobros adicionales en el operador, incluso si son pocas fracciones de un minuto ya que manejan una tarifa de cobro excesivo.

Un método de retención de las personas que realizan este mecanismo es que colocan grabadoras que buscan entretener al usuario como una forma de prolongar la comunicación y aumentar el costo final.

¿Cuáles son las recomendaciones ante esta modalidad de estafa?

Las autoridades correspondientes manifiestan que los usuarios no contesten ninguna llamada que tenga la presencia de un prefijo extranjero en su número ni le den click a algún link sospechoso. En ese sentido, es de suma importancia que las personas no devuelvan la llamada porque se aplican cargos adicionales en dinero que se verían reflejados en el estado de cuenta a fin de mes.

Asimismo, es importante que, de ser posible, el usuario pueda comunicarse con su operador para bloquear la salida de llamadas internacionales del teléfono y no haya riesgo que se realicen cobros indebidos ante la presencia de esta modalidad de estafa.

De la misma forma, el uso de bloqueadores antispam en el teléfono sirve para filtrar las llamada y evidenciar el remitente para ejecutar los bloqueos correspondientes y de esta forma no se ponga en riesgo la información del usuario.

Finalmente, esta modalidad de estafa que fue popular a inicios de los 2000 ha regresado por medio de las llamadas del extranjero y es relevante que los usuarios tomen en cuenta los cuidados de su información para que no se generen cobros excesivos que afecten a las personas.