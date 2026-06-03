¿Quieres aprender quechua gratis? Así funciona la nueva app del Minedu que puedes usar desde tu celular

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Aprender quechua ahora es más fácil gracias a una nueva herramienta tecnológica desarrollada por el Ministerio de Educación. Se trata de una aplicación gratuita diseñada para fortalecer el aprendizaje de esta lengua originaria mediante lecciones dinámicas y contenido adaptado a las nuevas generaciones.

La plataforma, impulsada por el Minedu con apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), se encuentra disponible en formato web y móvil, permitiendo a los usuarios acceder desde distintos dispositivos electrónicos. Actualmente, beneficia a más de 5,000 estudiantes de instituciones educativas de Cusco y Puno como parte de una fase piloto.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que con estas iniciativas la tecnología se convierte en una aliada de la educación intercultural bilingüe; así como en una oportunidad para que las nuevas generaciones mantengan vivo el quechua y fortalezcan su identidad y su vínculo con la riqueza cultural de los Andes.

¿Cómo funciona la aplicación?

La herramienta educativa está organizada en unidades y lecciones progresivas que combinan vocabulario, imágenes, audios y ejercicios interactivos. Los estudiantes pueden desarrollar actividades de asociación de palabras, selección de respuestas, ordenamiento de frases y prácticas de pronunciación mediante grabaciones de voz.

Uno de los principales atractivos es que ofrece retroalimentación inmediata cuando una respuesta es incorrecta, permitiendo que el aprendizaje sea más dinámico y personalizado. Además, incorpora un sistema de logros e insignias que motiva a los usuarios a completar cada nivel.

Para avanzar, los estudiantes deben culminar las actividades de cada unidad antes de acceder a nuevos contenidos, lo que facilita una formación gradual y ordenada. También es posible descargar materiales para estudiar sin conexión a internet.

🗣️ ¡Aprende quechua! ¡Qichwata yachay!



Más de 5000 estudiantes ya fortalecen sus aprendizajes de quechua sureño variante Collao a través de una nueva plataforma digital impulsada por el Minedu y la OEI. Con actividades interactivas, audios, imágenes y recursos descargables,... pic.twitter.com/oCXADIcQMb — Ministerio de Educación (@MineduPeru) June 3, 2026

¿Cómo descargarla y quiénes pueden usarla?

El aplicativo está disponible en dispositivos Android a través de Google Play. Para acceder, los usuarios deben buscar la aplicación "Lenguas OEI", descargarla gratuitamente y comenzar las lecciones desde la primera unidad.

Aunque fue creada inicialmente para estudiantes de regiones como Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua y Arequipa, cualquier persona interesada en aprender quechua puede aprovechar sus contenidos educativos. La iniciativa busca contribuir a la preservación y revitalización de una de las lenguas más habladas del país.

La incorporación de herramientas digitales para la enseñanza de lenguas originarias representa un paso importante en la promoción de la educación intercultural bilingüe. Con esta aplicación gratuita, miles de peruanos tendrán la oportunidad de acercarse al quechua de forma sencilla, práctica y desde cualquier lugar, contribuyendo así a mantener viva una parte fundamental de la identidad cultural del país.