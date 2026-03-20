Productores de arroz evalúan paro nacional por crisis: Dan plazo de 15 días para reunirse con el presidente

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, Hermitanio Rojas Rafael, advirtió que evalúan un paro nacional e indefinido por un exceso de producción y precios bajos, por lo que le otorgaron 15 días al Gobierno para lograr una reunión con el presidente con el fin de que atienda la problemática.

Exceso de producción y precios bajos

Según informó Rojas Rafael a través de Exitosa Perú con Manuel Rosas, los productores tienen más de un año intentando solucionar el problema con las autoridades, sin embargo, aseguran no ser atendidos.

Dio a conocer que el 9 de marzo sostuvieron una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente José Balcázar, quien les habría ofrecido emitir una resolución y ordenó a sus funcionarios resolver el problema, pero hasta la fecha no hay acciones.

"El problema existe, el agricultor al molinero está bajo, 60 céntimos el kilo de arroz en Chala, y del molinero que sale a la venta, un arroz pilado, [el precio] no baja, 3.50 soles, el más barato, 4.50 soles, 5 soles, 6 soles. Entonces ¿Dónde está la ganancia? Se la lleva el intermediario pero para eso tenemos a las autoridades, Indecopi que tiene que entrar a tallar este problema pero lamentablemente no lo hacen", expresó.

Agricultores quebrados

Ante el poco ingreso que obtienen los agricultores de arroz, Rojas Rafael advirtió que hay quienes han quebrado: "Hay muchos a los que ya les quitaron sus tractores, sus terrenos están en remate". Ante la falta de acción del Gobierno, evalúan una medida de protesta.

"Esta es la última invocación que hacemos al presidente para que cumpla su palabra y de no cumplir, nosotros haremos la bajada de bases región por región y nos levantaremos en un paro nacional, en un verdadero paro nacional. (...) Nosotros le estamos dando un plazo de 15 días al presiden Balcázar, si el presidente Balcázar dentro de 15 días no cumple haremos la baja de bases", indicó.

Con este periodo, el Ejecutivo tiene hasta el 8 de abril para dar respuesta y solución al problema que afrontan los agricultores de arroz. En ese sentido, sugirió que el Gobierno compre el producto directamente con ellos, pues mencionó que los intermediarios suelen vender el cereal en mala calidad, de esta manera podrían solucionar su crisis.

Es por la gran cantidad de producción de arroz y el bajo precio al que lo venden que han entrado en crisis y advierten al Gobierno de una posible paralización indefinida. La medida solo podría ser evitada con una reunión con el presidente y que este se comprometa a dar una solución.