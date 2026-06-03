Vacunación gratuita contra el VPH: Minsa insta a padres a vacunar a sus hijos para protegerlos

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Protege el futuro de tus menores hijos vacunándolos contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). El Ministerio de Salud (Minsa) recuerda a los padres de familia la importancia de vacunar a sus hijos (niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años de edad) para protegerlos contra el cáncer de cuello uterino y otras formas de neoplasia. La vacunación es gratuita a nivel nacional.

Minsa insta a padres a vacunar a sus hijos contra el VPH

El Gobierno viene impulsando una gran campaña de vacunación gratuita contra el VPH, precisamente en niños, niñas y adolescentes, en los establecimientos de salud de todo el país. ¿El motivo? Pues bien, el Minsa recuerda que con esta inmunización se busca asegurar la protección de la salud de los menores de edad y ayudarlos a prevenir el cáncer del cuello uterino.

Como se sabe, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública en el Perú, con aproximadamente 4800 nuevos casos diagnosticados cada año.

Sin embargo, según el Minsa, ese mal es 99 % prevenible con la vacuna contra el VPH y, de ser detectado a tiempo en su fase inicial gracias a los tamizajes, las posibilidades de curación aumentan significativamente. Es por ello, que insta a los padres de familia a asumir un rol más activo y llevar a sus menores hijos a inmunizarlos al centro de salud más cercano.

Vacuna contra el VPH: Principal aliada para evitar el cáncer de cuello uterino.

Vacunación contra el VPH gratis: ¿A quiénes va dirigido?

La vacunación contra el VPH, que impulsa el Gobierno en todo el territorio nacional, es una medida segura, gratuita y fundamental para prevenir el cáncer de cuello uterino en mujeres y otras formas de neoplasia en varones. En el marco de esta importante iniciativa, el Minsa resalta que la inoculación sin costo alguno está dirigida a niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años de edad.

El sector Salud también reitera que la aplicación de la dosis protege a los menores contra nueve tipos de virus oncológicos. Para facilitar el acceso, se han dispuesto dos modalidades principales para la vacunación:

Establecimientos de salud: Los padres de familia pueden llevar a sus hijos a los centros médicos más cercanos a sus viviendas para recibir la dosis que los ayude a cuidar su salud.

Los padres de familia pueden llevar a sus hijos a los a sus viviendas para recibir la dosis que los ayude a cuidar su salud. Centros educativos: La vacunación también se realiza en las instituciones educativas. En este caso, es indispensable que los padres firmen el consentimiento informado, autorizando que sus hijos sean inmunizados en el colegio.

Vacunación contra el VPH dirigido a menores de 9 a 18 años: Una sola dosis que ayudará a su salud.

Gobierno impulsa vacunación gratuita contra el VPH

El Gobierno también recuerda que con esta vacunación gratuita contra el VPH se busca alcanzar el 100 % de cobertura y avanzar hacia la eliminación de esta enfermedad. Según cifras de este portafolio, entre los años 2019 y 2025 se aplicaron más de 4.6 millones de dosis, marcando un hito en la historia sanitaria del país.

Por ello, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por medio de la Secretaría de Comunicación Social (SCS), desarrolla una campaña de comunicación con el mismo objetivo: informar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de prevenir el cáncer de cuello uterino mediante la vacunación contra el VPH.

Es así como el Ministerio de Salud (Minsa) recuerda la importancia de que los padres de familia se acerquen a los establecimientos de salud más cercanos o firmen el consentimiento informado para que sus hijos reciban la vacuna contra el VPH. La campaña de salud es a nivel nacional.