Augusto Thorndike causa polémica tras estallar en vivo contra camarógrafo: Colegio de Periodistas rechaza "maltrato"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El periodista Augusto Thorndike se encuentra en el centro de la polémica luego de protagonizar un tenso momento en plena transmisión en vivo, donde arremetió duramente contra un trabajador de su casa televisora. Ante la avalancha de críticas, el Colegio de Periodistas de Lima (CPL) emitió un pronunciamiento rechazando la actitud del comunicador y calificando el hecho como un "maltrato".

Un error técnico y una reacción desproporcionada

El incidente ocurrió mientras el programa "Al Día con Willax" emitía un enlace en vivo desde la quebrada San Antonio de Pedregal, en Lurigancho-Chosica. Un equipo periodístico reportaba la alarmante acumulación de basura, desmonte y enormes rocas en la zona, advirtiendo sobre el grave riesgo que corren miles de vecinos ante la posible activación de huaicos por el fenómeno de El Niño.

En el momento en que la reportera describía la falta de muros de contención adecuados en algunas viviendas, el camarógrafo realizó movimientos imprecisos al intentar enfocar las estructuras de protección. Esta deficiencia técnica desató la furia de Thorndike, quien interrumpió la transmisión para reprender a su compañero en señal abierta.

Que habla de profesionalismo thorndike si cuando fue a CUBA a estudiar cine, solo juergueaba, un día decidió hacer un TRÍO, pero se pasó d líneas y entró en pánico, en pleno trío acuchilló a uno de ellos, REGRESÓ al Perú, NUNCA SE GRADUÓ @augustothorndike pic.twitter.com/3bbGvQdhN7 — Indignados Perú ® (@Indignados_P) September 23, 2026

"Qué pena que tengamos esa clase de camarógrafos en este canal que estamos tratando de sacar adelante y contraten cualquier cosa", exclamó el conductor, visiblemente ofuscado.

Acto seguido, tildó el desempeño del trabajador como un "insulto a nuestros televidentes" y exigió su salida inmediata, afirmando que "esa persona no está preparada para hacer cámara en vivo" y que no merecía ser parte de la casa televisora.

La reacción del presentador generó fuertes críticas en las redes sociales, donde decenas de usuarios cuestionaron su actitud por no corregir los errores de manera interna y optar por exponer al trabajador.

Colegio de Periodistas condena la actitud del conductor

Frente a la controversia, el Colegio de Periodistas de Lima (CPL) publicó un comunicado oficial defendiendo la ética y el respeto irrestricto a la labor comunicacional. El gremio expresó que "rechaza categóricamente la actitud y los calificativos" dados por Augusto Thorndike, acusándolo de "desmerecer" el trabajo profesional de su camarógrafo durante el programa en vivo.

#CPL | 📢 El CPL rechaza el maltrato y los calificativos emitidos públicamente contra un camarógrafo durante la transmisión en vivo de "Al Día con Willax".#SeguimosConstruyendoElCambio@willaxtv @RPPNoticias @canalN_ @Latina_Noticias pic.twitter.com/4J9qUaVHr3 — Colegio de Periodistas de Lima (@CPLimaPe) September 23, 2026

La institución enfatizó que cualquier tipo de observación o recomendación sobre el desempeño laboral o técnico "deben realizarse estrictamente en la instancia interna correspondiente", y no de manera pública ni "despectiva", según calificaron, siendo que esta actituda "vulnera la exposición pública de los profesionales".

El CPL advirtió que este lamentable episodio afecta directamente la ética profesional de la orden y exhortó a los medios de comunicación masiva a garantizar "un clima laboral basado en el respeto mutuo, la solidaridad gremial y el rigor ético que la ciudadanía merece".

Hasta el cierre de esta edición, ni Augusto Thorndike ni la directiva de Willax Televisión han emitido un descargo oficial frente al exhorto del gremio periodístico. El episodio, mientras tanto, mantiene en incertidumbre la situación laboral del trabajador y reabre un duro debate sobre los límites éticos y el respeto profesional en la televisión nacional.