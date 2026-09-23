Keiko Fujimori se reúne con António Guterres para abordar el crimen organizado y el fenómeno El Niño

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo una audiencia con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la ciudad de Nueva York. El encuentro se desarrolló en la sede de la organización internacional en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General.

Durante el diálogo oficial, la mandataria peruana enfatizó que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional representa una prioridad gubernamental urgente.

Asimismo, la jefa de Estado abordó con la máxima autoridad el impacto del fenómeno El Niño 2026-2027 y la urgencia de fortalecer los esquemas internacionales de seguridad e identificación de las personas migrantes.

Prioridades en seguridad y gestión climática

La presidenta Fujimori sostuvo ante António Guterres que los problemas ilícitos amenazan la gobernabilidad democrática y la seguridad ciudadana.

Por ello, remarcó la importancia de potenciar el intercambio de información para combatir la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, la trata y el tráfico de armas. En el plano migratorio, planteó promover una migración ordenada y segura mediante la estrecha cooperación entre los países de origen.

Finalmente, la mandataria agradeció la respuesta de nueve agencias del Sistema de las Naciones Unidas ante la emergencia climática. Las labores de preparación y prevención se focalizan en las regiones del norte peruano, en los territorios de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, se reunió en Nueva York con Su Majestad la Reina Máxima de los Países Bajos, asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Salud Financiera.



Durante el encuentro, presentó los avances del Perú en inclusión... pic.twitter.com/PfCx9rFOaJ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 23, 2026

Reuniones bilaterales y foros económicos durante la jornada

Junto al canciller Carlos Espá y el ministro Vladimiro Huaroc, la presidenta participó en el encuentro de Rainforest Alliance denominado "Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas".

Además, la presidenta sostuvo también una cita con la reina Máxima de los Países Bajos y participó en el foro del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Asimismo, la agenda oficial incluye un encuentro bilateral con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, para afianzar el diálogo técnico internacional.

Posteriormente, la jefa de Estado asistirá a una reunión organizada por el Adam Smith Center de Florida International University y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Esta sesión congregará a cerca de 80 líderes corporativos para promover inversión de empresas privadas en el Perú y reforzar los lazos comerciales estratégicos.