Querida periodista murió tras luchar contra una enfermedad por varios meses: Esto se sabe

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luto en la prensa. Una querida periodista de tan solo 32 años de edad murió en la noche del último miércoles 6 de mayo. Amigos y familiares la recuerdan con gran cariño y como una mujer que dejó una huella imborrable en los medios de comunicación.

Periodista murió a los 32 años: ¿De quién se trata?

De acuerdo a los primeros reportes, el periodismo hondureño está de luto tras confirmarse la muerte de la periodista Mariela Flores. Según precisaron en 'HCH Noticias', la pérdida de la joven de solo 32 años de edad se dio en la noche del miércoles 6 de mayo en la ciudad de Tegucigalpa tras varios meses de hospitalización en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En el programa 'Hoy Honduras', uno de los presentadores no pudo evitar recordar a la periodista como una mujer que dedicó su vida a informar y servir a la sociedad con pasión y entrega. Según señaló, Mariela Flores luchó contra una dura enfermedad por mucho tiempo, pero lamentablemente no logró revertir su condición, dejando a dos hijos, menores de edad.

"Consternación en el periodismo hondureño. Este día ha partido una gran profesional del periodismo y se lo digo como amigo y compañero que fui de ella. Una persona noble. (...) Ha partido hacia el cielo. Luchó muchos meses por su vida, tenía un padecimiento algo extraño", expresaron sus colegas, quienes destacaron su entrega, calidad humana y pasión por el periodismo.

Colegas del periodismo le dan el último adiós

Según 'TuNota', la periodista hondureña Mariela Flores permanecía en el hospital tras una intensa lucha contra un cáncer. Hasta el momento sus familiares no dieron mayores detalles de las circunstancias de su muerte, pero pidieron permitirles vivir su duelo en reserva.

La partida de Mariela Flores provocó múltiples reacciones entre trabajadores de medios locales, especialmente en plataformas vinculadas como Radio HRN, Televicentro.com y DeportesTVC.com, donde era ampliamente apreciada por su trato amable y dedicación laboral. Muchos la recordaron como una comunicadora que mantuvo una actitud positiva y esperanzadora frente a su enfermedad.

"Descansa en paz", escribieron decenas de colegas en redes sociales, en un último mensaje de despedida para la joven de solo 32 años de edad.

¿Quién fue Mariela Flores?

A lo largo de su carrera recorrió varias casas periodísticas. Pasó por Grupo OPSA, luego por la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, donde construyó amistades que hoy lloran su partida. Mariela Flores laboraba en el medio TuNota como productora y redactora, y era reconocida por sus compañeros como una profesional comprometida.

Tras confirmarse la muerte de la querida periodista Mariela Flores en Honduras, el gremio periodístico continúa expresando sus muestras de solidaridad a sus familiares en este difícil momento.