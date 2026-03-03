FIFA publica foto nunca antes vista de jugador de Alianza Lima con Kylian Mbappé

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La FIFA publicó una foto nunca antes vista de un jugador de Alianza Lima junto a Kylian Mbappé, y la compartió justamente el día del cumpleaños del futbolista blanquiazul.

Luis Advíncula y Kylian Mbappé

Todo empezó con un post de la FIFA. En sus redes sociales compartieron una foto nunca antes vista donde Luis Advíncula y Kylian Mbappé aparecen frente a frente, capturando un momento tremendo del Mundial.

Esa foto es del partidazo entre Perú y Francia en el Mundial de Rusia 2018. Fue un duelo que puso al jugador nacional en la vitrina del mundo y que hoy, curiosamente, todos están comentando de nuevo.

Pero el detalle que terminó de encender las redes fue el contexto. El máximo ente del fútbol mundial decidió difundir la imagen como parte de un homenaje a Luis Advíncula, quien el último 2 de marzo celebró 36 años de edad.

La foto no había sido publicada antes por la FIFA y se convirtió, en cuestión de minutos, en una de las más comentadas por los hinchas de Alianza Lima y de la selección peruana.

Mbappé, una estrella mundial

Es imposible que la presencia de Kylian Mbappé pase desapercibida. El francés, hoy por hoy la gran estrella del Real Madrid, es de esos jugadores que te ganan partidos solos. Ya demostró de qué está hecho en el PSG y ahora sigue dejando claro por qué es uno de los mejores del mundo.

Que el 'Rayo' aparezca ahí, al lado de una súper estrella, nos genera un orgullo tremendo. Es la prueba clara del nivel competitivo que alcanzó nuestro compatriota cuando le tocó pararse frente a los más grandes en un Mundial.

Trayectoria de Luis Advíncula

Conoce los principales clubes que marcaron la trayectoria de Luis Advíncula a lo largo de su carrera profesional:

Juan Aurich (2009)

(2009) Sporting Cristal (2010 - 2014)

(2010 - 2014) Tavriya Simferopol (2012)

(2012) TSG 1899 Hoffenheim (2013)

(2013) Ponte Preta (2013)

(2013) Vitória de Setúbal (2014 - 2015)

(2014 - 2015) Bursaspor (2015)

(2015) Newell's Old Boys (2016)

(2016) Tigres UANL (2017)

(2017) Lobos BUAP (2017 - 2018)

(2017 - 2018) Rayo Vallecano (2018 - 2021)

(2018 - 2021) Boca Juniors (2021 - 2025)

(2021 - 2025) Alianza Lima (2026 - Presente)

Luis Advíncula viene metiéndole ganas al Apertura de la Liga 1. El 'Rayo' ya tiene seis encuentros encima con la camiseta íntima y hasta se dio el gusto de gritar un gol. Está claro que, con toda su trayectoria, es uno de los referentes que guía al grupo esta temporada.

De esta forma, la FIFA nos sorprendió con una toma inédita de Luis Advíncula, actual jugador de Alianza Lima, frente a Kylian Mbappé. La foto pegó tanto que en solo unos minutos ya estaba por todas las redes sociales.