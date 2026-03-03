Asesinan a balazos a dos jóvenes en Villa El Salvador: Una de las víctimas tenía antecedentes por robo

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La criminalidad continúa en la capital limeña. Esta vez, dos jóvenes fueron asesinados a balazos en el distrito de Villa El Salvador. Según información policial, una de las víctimas registra antecedentes penales por robo agravado, por lo que se sospecha que el móvil del crimen sería un ajuste de cuentas.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, los hechos ocurrieron el horas de la madrugada de este martes 03 de marzo, exactamente en el asentamiento humano La Encantada, Grupo 2, zona descampada.

Según se conoció, todo ocurrió cerca de una losa deportiva cuando llegaron dos motocicletas con cuatro personas a bordo, dos de ellas eran las víctimas, quienes aparentemente, habrían sido llevados con engaños hasta dicha zona. Ya en el lugar, abrieron fuego y dispararon directamente contra los jóvenes.

Al momento del ataque, uno de los dos sujetos corrió para intentar huir, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, quedó tendido en la tierra y perdió la vida, al igual que su compañero. Las víctimas fueron identificadas como Maicol Antonio Bernales Castro (26) y Joel Moisés Florindez (27).

Es importante precisar que, Bernales Castro cuenta con antecedentes penales por robo agravado, de acuerdo a información policial. También se conoció que, hace tan solo unos días había salido de un penal, por lo que las autoridades presumen que se podría tratar de un ajuste de cuentas; sin embargo, el móvil será determinado tras las investigaciones respectivas.

PNP y Ministerio Público realizan diligencias

Hasta el lugar de los hechos, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), peritos de criminalística y personal del Ministerio Público con la finalidad de realizar las diligencias de ley correspondientes. De tal modo, cercaron los lugares en donde encontraron los cuerpos.

Cabe mencionar que, los propios vecinos de la zona han brindado sus testimonios sobre lo ocurrido. Sobre ello, indicaron que escucharon cerca de 20 disparos. Ellos precisaron que no sería la primera vez que se presentan hechos criminales en dicha zona por lo que exigieron mayor seguridad.

Si bien los vecinos no quisieron declarar frente a cámaras, detrás de ellas señalaron que requieren de una mayor presencia policial en la zona ante la ola de criminalidad y delincuencia que se reporta no solo en el distrito, sino en todo el Perú.

Es así como, sujetos a bordo de motocicletas asesinaron a dos jóvenes en un descampado en Villa El Salvador, luego de aparentemente haberlos llevado con engaños. Se presume que se trataría de un ajuste de cuentas.