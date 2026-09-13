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Avioneta realiza aterrizaje forzoso cerca de Pucallpa: seis ocupantes fueron trasladados tras resultar ilesos

Una avioneta Red Wing realizó un aterrizaje forzoso cerca de Pucallpa durante la ruta Contamana-Pucallpa. Los seis ocupantes resultaron ilesos y fueron trasladados a la ciudad para pasar controles médicos.

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/09/2026

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Una avioneta que cubría la ruta Contamana-Pucallpa realizó un aterrizaje forzoso este domingo, luego de que su tripulación declarara una emergencia poco antes de llegar a destino. Los seis ocupantes, entre ellos cinco pasajeros y un tripulante, resultaron ilesos tras el incidente en Ucayali.

Emergencia durante el vuelo

El hecho involucró a una aeronave Piper PA-32, de matrícula OB-2202, operada por Red Wing S.A.C. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el aparato había partido desde Contamana, en Loreto, a las 10:12 a. m., con destino en la región Ucayali.

La llegada de la avioneta estaba prevista para las 10:39 a. m. Sin embargo, un minuto antes de ese horario, la tripulación comunicó una emergencia. Posteriormente, a las 10:50 a. m., informó que había realizado un aterrizaje en una playa cercana sin reportar daños personales.

La zona donde terminó la aeronave se encuentra aproximadamente a diez millas de Pucallpa, en la ribera del río Ucayali. Según el MTC, el aterrizaje se produjo como parte de la respuesta de la tripulación ante la emergencia comunicada durante el recorrido aéreo programado establecido.

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Los seis ocupantes permanecieron ilesos después del aterrizaje forzoso. Un helicóptero del Ejército del Perú llegó hasta el lugar para realizar el traslado de las personas hacia Pucallpa, donde posteriormente pasaron los respectivos controles médicos, de acuerdo con la información oficial difundida por el MTC.

Investigación determinará las causas

Tras el incidente, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) del MTC inició las acciones correspondientes para establecer qué ocurrió durante el vuelo. La investigación busca determinar las causas que llevaron a la aeronave a efectuar el aterrizaje forzoso registrado durante este domingo.

El MTC también informó que Red Wing S.A.C. cuenta con autorización para realizar operaciones aéreas. La empresa permanece sujeta a las acciones de inspección y vigilancia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), conforme a la información proporcionada oficialmente por la cartera del sector.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál fue el motivo específico que originó la emergencia durante el trayecto entre Contamana y Pucallpa. Por ello, la causa del aterrizaje forzoso permanece pendiente de establecerse mientras avanzan las diligencias correspondientes de la CIAA del MTC.

El incidente ocurrió sin personas heridas, pese a que la avioneta tuvo que abandonar su recorrido previsto y aterrizar en una playa de la ribera del río Ucayali. Los ocupantes fueron evacuados a Pucallpa y sometidos a controles médicos tras ser ubicados en el lugar.

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