Fiscalía investiga presunto uso de policías en labores domésticas vinculadas a general PNP

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía inició una investigación por el presunto uso de policías en labores domésticas vinculadas al entorno del general PNP Gustavo Pareja García. El caso surgió tras la difusión de conversaciones, testimonios que señalan encargos realizados por agentes asignados a la Dirección de Bienestar policial.

Fiscalía revisará los presuntos encargos particulares

Según la Fiscalía, las diligencias buscan establecer si el personal policial fue destinado a actividades ajenas a sus funciones asignadas. La investigación considera información sobre trabajadores que habrían realizado compras, limpieza, preparación de alimentos, recojo de ropa y tareas para el general y su esposa.

Los hechos fueron difundidos mediante un reportaje de Willax TV que mostró conversaciones atribuidas a la esposa de Pareja. En esos mensajes aparecen solicitudes de desayunos, alimentos, ropa de lavandería y otras actividades domésticas. Las comunicaciones corresponden, a marzo de este año.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Tercer Despacho) realizó una diligencia de exhibición y recojo de documentos en la sede de la Dirección de Bienestar y Apoyo de la Policía Nacional del Perú.



✅ Ello como parte de la... pic.twitter.com/yScIy0KbXE — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 13, 2026

Entre los mensajes difundidos aparece un pedido de desayuno con alimentos específicos. Muestran conversaciones del recojo de ropa y la permanencia de personas en ambientes de la Dirección de Bienestar. La Fiscalía deberá determinar si estuvieron relacionadas con funciones policiales o respondieron a intereses particulares.

El caso comprende señalamientos sobre personal contratado para labores de limpieza y mantenimiento. Según el reportaje, existirían órdenes de servicio por S/6 mil y S/7 mil 500 destinadas a trabajos en ambientes institucionales. La investigación fiscal deberá verificar el destino de esas actividades.

General Pareja niega las acusaciones difundidas

El general Gustavo Pareja negó las acusaciones difundidas y rechazó que su esposa utilizara personal policial para labores domésticas. Explicó que desayunaba en su centro de trabajo y que allí existía personal encargado de realizar compras para atender las necesidades del lugar mediante comunicación telefónica.

"Yo, bueno, tomo, desayuno tomaba en mi trabajo y ahí había personal que se encargaba de hacer compras", indicó.

Pareja también rechazó que las instalaciones de la Dirección de Bienestar fueran utilizadas como vivienda privada. El reportaje difundió un mensaje atribuido a su esposa en el que señalaba que se había quedado a dormir allí y pedía que no ingresaran a una habitación.

La investigación deberá establecer qué ocurrió con los policías mencionados y si las actividades señaladas correspondían a órdenes institucionales. También deberá determinar si existió utilización de personal o recursos públicos para fines particulares, a partir de elementos incorporados durante las diligencias fiscales actualmente abiertas.

Según Willax, el general Gustavo Pareja sostuvo que los cuestionamientos sobre las compras realizadas para desayunos eran "infantiles". El medio informó que el oficial negó que su esposa hubiera utilizado personal policial para tareas domésticas y rechazó que la sede funcionara como vivienda privada.