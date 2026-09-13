Doble asesinato en Callao: dos personas mueren durante olimpiada frente a escolares

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Dos personas fueron asesinadas a balazos durante una olimpiada escolar realizada en el Callao. El ataque ocurrió a plena luz del día, mientras los estudiantes familiares participaban de la actividad en el parque Víctor Raúl Haya de la Torre, en Bocanegra. Una tercera persona quedó herida.

Ataque ocurrió durante actividad escolar

El doble asesinato en el Callao se dio en la mañana del viernes 11 de septiembre, cuando una actividad escolar se desarrollaba con normalidad. Según datos de La República, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta y dispararon contra un grupo de personas. Ambos escaparon.

La víctimas fueron identificadas como Gisela Yorguet Donayre Chiri, de 32 años, y Henry Stwar Mogollón Medrano, de 28. Ambos fallecieron tras recibir los impactos de bala. La tercera persona afectada fue Bismar Leopoldo Linares Huamaní, de 43 años, quien resultó herido durante el ataque.

Testigos señalaron que las víctimas que las víctimas estaban observando las actividades cuando comenzaron los disparos. Los estudiantes que se encontraban en el parque corrieron rápidamente para ponerse a salvo. Los responsables huyeron de inmediato tras efectuar el ataque armado.

Dos personas fueron asesinadas.

La actividad correspondía a las olimpiadas de la institución educativa Divino Jesús. El hecho ocurrió mientras los mejores participaban en las jornadas deportivas. Tras la balacera, las autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y recoger información sobre lo sucedido.

Policía busca identificar a los responsables

El herido fue trasladado al hospital San José para recibir atención médica. Mientras tanto, la Policía inició las investigaciones para determinar quienes participaron en el ataque y establecer las circunstancias exactas del doble asesinato ocurrido durante la actividad escolar desarrollada en el parque del Callao.

En la zona existen cámaras de seguridad que también podrían aportar imágenes relacionadas con el desplazamiento de los atacantes. Las autoridades realizan las diligencias necesarias para revisar esa información y avanzar en la identificación de los responsables del crimen ocurrido en Bocanegra.

Hasta el momento, el móvil del doble asesinato en el Callao no ha sido confirmado por las autoridades. La investigación continúa para determinar las causas del ataque, identificar a los responsables y esclarecer por qué las víctimas fueron atacadas mientras se desarrollaba una olimpiada escolar.

El doble asesinato en Callao dejó dos fallecidos y una persona herida durante una actividad escolar. La Policía mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el crimen ocurrido en Bocanegra, mientras las cámaras de seguridad y otros elementos podrían ayudar finalmente a identificar a los atacantes.