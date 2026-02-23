José Balcázar evaluará con Hernando de Soto la conformación de su Gabinete hasta HOY al MEDIODÍA

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente José María Balcázar evitó revelar qué ministros conformarán su gabinete liderado por Hernando de Soto, sin embargo, informó que hasta este lunes 23 de febrero al mediodía evaluarán la permanencia de los actuales titulares de las carteras .

Ministros deberán tener la línea del premier

En entrevista con Nicolás Lúcar, el mandatario resaltó que Hernando de Soto como premier tendrá una línea importante que tiene que coincidir con la de los técnicos que conformen el nuevo gabinete.

"Lo importante es la línea que le va a imprimir el presidente y el premier de este Consejo de Ministros, esa línea, esas orientaciones económicas no va a tener ningún tipo de inconveniente con los ministros porque el hombre sabe consensuar, tiene mucha experiencia. De manera que no podemos tener, por decir, a alguien que sea disidente de la línea del premier. En ese sentido yo creo que el gabinete va a estar conformado por ese marco del que estoy hablando", señaló.

Es por ello que anunció que hasta hoy evaluarán la permanencia de los actuales ministros, para que los nuevos funcionarios juramenten junto a de Soto el martes 24 de febrero.

Destaca línea económica de Hernando de Soto

El mandatario resaltó que Hernando de Soto cuenta con una amplia trayectoria, experiencia y contactos, por lo que aseveró que su elección responde a una necesidad de garantizar el modelo económico, especialmente ante el temor que causó su llegada a la presidencia y la constante crisis política.

Entre los criterios que reveló haber adoptado para elegir al presidente del Consejo de Ministros fue centrarse entre las "personalidades más importantes de la economía y mundial" para que respalde su gobierno de transición.

En ese sentido, destacó su "defensa y compromiso" con referente al modelo económico liberal; además, para "rediseñar la democracia", a fin de que las poblaciones no se sientan olvidadas, ni ninguneadas, poniendo como ejemplo a la juventud, quienes el año último año han salido a marchar acusando ausencia y olvido del Estado.

"Tenemos que recurrir para garantizar el modelo económico y que nuevo presidente de la república que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos", mencionó el presidente.

Agregó, además, que la "democracia liberal es la única que ha quedado en escena", tras la caída del socialismo con el muro de Berlín. Asimismo, reveló que tras reunirse con el presidente del Banco Central de Reservas, Julio Velarde, "no queda para ensayar modelos socialistas".

Es por ello que el presidente Balcázar informó que hasta este lunes al mediodía se evaluará la permanencia de los ministros y la conformación del gabinete que dirigirá Hernando de Soto.