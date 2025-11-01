Banco de la Nación: Este es el CRONOGRAMA de pago de sueldos y pensiones en noviembre 2025

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Noviembre inició y con ello se ha difundido el nuevo cronograma de pagos del Banco de la Nación. Por tal motivo, en la siguiente nota de Exitosa, brindaremos todos los detalles sobre las fechas en las que los trabajadores podrán cobrar sus respectivos sueldos y pensiones.

Cronograma de pagos de noviembre 2025

Entramos al penúltimo mes del año y muchos se encuentran preocupados de cómo poder solventar sus gastos, especialmente aquellos que no han podido retirar sus fondos de la AFP por distintos motivos. Sin embargo, el Banco de la Nación ya dio a conocer el cronograma de pago de las remuneraciones y pensiones en la administración pública.

Como se recuerda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el último día del 2024 ese cronograma anual mensualizado para los respectivos abonos, que se viene aplicando durante el Año Fiscal 2025. Asimismo, mediante la Resolución Viceministerial N.º 005-2024-EF/11.01, publicada en El Peruano, se autorizó el cronograma de pagos de las pensiones correspondientes al Decreto Ley 19990, financiadas con cargo al presupuesto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

En ese marco, se detalla las siguientes fechas para el pago de pensiones a la administración pública del Decreto de Ley N.º 20530, que según se detalló, empezarían desde este jueves 13 de noviembre de la siguiente forma:

Pago de pensiones a la Administración Pública

Jueves 13 de noviembre: Ministerio de Educación (inc. Universidades), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría, Congreso, Ministerio Agrario y Riego, Presidencia del Consejo de Ministros.

Viernes 14 de noviembre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo.

, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Pueblo. Lunes 17 de noviembre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo , Reniec.

Ministerio del Ambiente y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Martes 18 de noviembre: Ministerio de la Producción y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, JNE, Tribunal Constitucional.

Pago de Remuneraciones a la Administración Pública

Los primeros sueldos para funcionarios de instituciones del Estado serán desde el miércoles 19 de noviembre, de la siguiente forma:

Miércoles 19 de noviembre: Educación (inc. Universidades), PCM, MTC, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría, Congreso de la República, Ministerio Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Jueves 20 de noviembre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría.

Viernes 21 de noviembre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec.

Lunes 24 de noviembre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE, Tribunal Constitucional.

Cronograma de pago ONP Ley N.º 19990

Viernes 7 de noviembre: Apellidos paternos que inician con letras entre A y C.

Lunes 10 de noviembre: Apellidos paternos que inician con letras entre D y L.

Martes 11 de noviembre: Apellidos paternos que inician con letras entre M y Q.

Miércoles 12 de noviembre: Apellidos paternos que inician con letras entre R y Z.

Pago a domicilio: del 14 al 23 de noviembre.

Es así como se dio a conocer las fechas oficiales para los cobros de pensionistas de la ONP y los trabajadores del sector público y puedan disponer de su dinero.