Isabella Ladera es cuestionada tras confesar que desconoce el tiempo de su embarazo: "Hugo es el padre, ¿verdad?"

Hugo García e Isabella Ladera atraviesan uno de los mejores momentos en su relación tras anunciar que se convertirán en padres, noticia que ha sido bien recibida por sus familiares y amigos.

Para dar mayores detalles de su embarazo, la influencer venezolana concedió una entrevista a un destacado medio de comunicación, sin embargo, sorprendió al no tener una respuesta clara ante una pregunta importante que involucraría al exintegrante del reality 'Esto es Guerra'.

Isabella Ladera no sabe cuántos meses de gestación tiene

El viernes 13 de febrero, a vísperas de San Valentín, una emotiva noticia remeció las redes sociales y el ambiente del espectáculo luego de que la querida pareja anunciara que muy pronto llegará al mundo su bebé marcando así una nueva etapa en su romance que inició el año pasado.

Tras ello, para brindar mayores detalles del proceso de gestación que viene llevando, la empresaria venezolana brindó una entrevista exclusiva a 'Hola USA', en la que la futura mamá fue parte de su más reciente portada. Al respecto, entre las preguntas que se le formuló fue la de cuántos meses de embarazo tiene.

Sin embargo, la respuesta que tuvo ha generado sorpresa e incertidumbre debido a que afirmó que no conoce exactamente cuánto tiempo en la dulce espera tiene. Esto llamó la atención de más de uno debido a que su relación con el también modelo empezó apenas hace casi cuatro meses.

"(¿Cuántos tiempo tienes ya de embarazo, Isa?) Ay, es algo que todavía desconozco puede que tenga 5, 6, 7, 8 meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo. Ay, prefiero mantenerlo para mí, manifestó Isabella Ladera.

Así se enteró Isabella Ladera que será madre

En otro momento, la expareja del cantante urbano Beelé, dijo cómo se enteró que se encontraba embarazada. Al respecto, narró que se había realizado varias pruebas de embarazo, pero que estas arrojaban como resultado negativo.

Hasta que en un determinado momento el test dio como resultado positivo. "Fue una noticia que me dio mucha gratitud, me llegó con mucha conciencia encima", acotó la pareja de Hugo García. En tanto, causó sorpresa al confesar que lejos de contarle la noticia a Hugo García, de que estaba embarazada, optó por admitirlo, en primer lugar, a su madre.

