Terror en Ventanilla: Presuntos extorsionadores lanzan explosivos contra mototaxi en plena madrugada

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La censura de José Jerí a manos del Congreso y la posterior elección de José María Balcázar como nuevo presidente de la República, parecen importarle poco a los criminales del Perú quienes continúan realizando sus actos delictivos como si nada pasara.

Lanza bomba a mototaxi en Ventanilla

Por ejemplo, sobre la madrugada del pasado jueves 19 de febrero, sujetos lanzaron una bomba contra una mototaxi que se encontraba estacionada a las afueras de una vivienda en la urbanización Naval en Ventanilla.

El hecho se dio mientras los dueños de la casa y los vecinos dormían por lo que el estruendo despertó a todos. Por suerte, la unidad no se prendió fuego por lo que tendría chance de volver a funcionar.

De inmediato, miembros de la UDEX de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en esta residencia de la calle Hidra para iniciar con las pesquisas de rigor. Estos efectivos certificaron que la detonación logró afectar la fachada de la vivienda.

Por suerte, no hubo ningún herido y solo se reportaron daños materiales. Ahora, las autoridades manejan como hipótesis principal la extorsión. Por ello, el propietario de la unidad y otros testigos fueron llevados a la comisaría del sector para continuar con las investigaciones.

Combi es atacada con explosivos en el Callao

Pese a que Lima y el primer puerto se encuentran bajo estado de emergencia, los hechos delictivos y, especialmente, el ataque contra el transporte público continúa dándose. Por ejemplo, la madrugada del miércoles 18 de febrero una combi de la empresa 'El Colonial' quedó completamente inservible luego que fuera atacada con explosivos.

Luego de ello, la unidad se vio envuelta por el fuego y, a pesar de su rápida llegada, los bomberos no pudieron hacer nada. Todo esto ocurrió a las afueras del mercado Sarita Colonia donde un sujeto hizo su aparición con dos bolsas negras en las manos.

Tras unos minutos, el vehículo apareció en escena y tras ello se escucharon fuertes explosiones en este tranquilo barrio chalaco. Lamentablemente, los vecinos no quisieron dialogar con nuestro medio debido al miedo de una posible represalia. Además, reclamaron mayor seguridad en la zona ya que se trata de un punto concurrido por cientos de vecinos.

En resumen, presuntos extorsionadores lanzaron explosivos contra un mototaxi en Ventanilla. La explosión del artefacto asustó a vecinos y generó daños materiales en la vivienda donde se encontraba dicha unidad. Afortunadamente, no se reportaron heridos.