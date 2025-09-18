Beca 18 lanza exclusiva modalidad de postulación para jóvenes en 2026: Conoce AQUÍ los detalles

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación (Minedu), anunció que los afroperuanos tendrá una modalidad exclusiva en la postulación al próximo concurso de Beca 18, convocatoria 2026. Esta iniciativa busca incentivar que más jóvenes de esta población accedan a una educación superior de calidad.

Beneficios para afroperuanos

Para inscribirse a la modalidad especial, denominada Pueblo Afroperuano (PA), aquellos ciudadanos que se identifiquen como parte de este grupo humano, deberán cumplir una serie de requisitos. Estar en quinto grado de la educación secundaria o haber culminado en la media superior en los dos últimos años de este nivel, además de no haber cursado estudios superiores.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), solo dos de cada 10 afroperuanos llegan a seguir una carrera universitaria. Por tal motivo, el Pronabec ofrece una modalidad especial, que está dirigida exclusivamente a dicha población para que puedan estudiar una profesión con todos los gastos cubiertos por el Estado Peruano.

📰 No hay límite de edad para inscribirse a la Modalidad Población Afroperuana de #Beca18-2026. En los últimos cinco años, #Pronabec benefició a 600 becarios afrodescendientes para estudiar carreras profesionales.



📌 #NotaDePrensa ➡️ https://t.co/M56p2QpYaF pic.twitter.com/ClAVGcTpB7 — Pronabec - Minedu (@Pronabec) September 18, 2025

Otras de las formas que tendrán para postular será con la obtención de un puntaje adicional. Con ello se busca ofrecer mayor posibilidad de acceder a educación superior a este grupo que, por una diversidad de factores socioculturales, enfrenta mayores limitaciones que sus pares y además presenta alta tasa de desempleo y bajos ingresos.

La acreditación se desarrollará a través de una constancia firmada por el representante de una organización afroperuana registrada en el Ministerio de Cultura. El formato de este documento se puede revisar en el anexo 7 de la norma técnica del proceso que se encuentra en la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 086-2025-MINEDU/VMGI-PRONABEC .

Todos los gastos cubiertos

Para los jóvenes y adolescentes interesados en participar en este proceso de Beca 18, los gastos académicos y no académicos para estudiar en universidades, institutos o escuelas superiores públicas o privadas del país, estarán totalmente cubiertos. El proceso de inscripción al Examen Nacional de Preselección (ENP) es virtual y gratuito mediante la web oficial del organismo.

El próximo 4 de noviembre se publicará la lista de aptos para rendir el ENP, el cual se llevará a cabo el 16 de noviembre de forma presencial y en simultáneo en todo el país. Cabe precisar que desde 2021, 600 personas de este grupo, han cursado estudios superiores gracias al programa.

Por consiguiente, los afroperuanos que estén cursando quinto de secundaria, con buenas calificaciones y que no haya estudiado en universidades o institutos, podrán postular a la Beca18 2026.