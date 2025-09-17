Mincetur anuncia reinicio de operaciones ferroviarias de las empresas Ferrocarril Transandino y PerúRail

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) infomó que las empresas Ferrocarril Transandino y PerúRail reiniciaron sus operaciones ferroviarias en la ruta Ollantaytambo - Machupicchu - Ollantaytambo. Esta medida se establece desde la 1 de la tarde de hoy, tras recibir las garantías de orden y de seguridad después del anuncio de una tregua de 72 horas por parte de las comunidades locales.

Reanudación de transporte turístico hacia Machupicchu

A través de su cuenta oficial de 'X', Mincetur dio a conocer que se reanudó el transporte turístico hacia el distrito de Machupicchu. Asimismo, señaló que se acordó con el Ministerio de Cultura para que "la Llaqta de Machupicchu permanezca abierta" hasta las 6 de la tarde y que "los boletos adquiridos tengan flexibilidad de uso durante todo el mes".

Cabe destacar que, en el post de la cartera presidida por la ministra Desilú León, fueron publicados los comunicados de las empresas de trenes en el que confirman la reanudación de sus operaciones ferroviarias.

En primer lugar, la entidad Ferrocarril Transandino confirmó en su misiva que ha autorizado sus actividades "tras recibir las garantías de orden y seguridad para la vía férrea, por parte de las autoridades competentes". "Desde Ferrocarril Transandino S.A. estamos comprometidos con la seguridad de la operación", añadió.

Por su parte, PerúRail en un comunicado dirigido a "sus pasajeros, agencias de viaje, operadores turísticos y al público en general", indicó que "reiniciará operaciones con la frecuencia 303 a partir de la estación Ollantaytambo", desde la 1 y 27 de la tarde.

Suspensión de paro de 72 horas en Machupicchu

Después de sostener una reunión con representantes de la Defensoría del Pueblo y demás autoridades, las autoridades del distrito de Machupicchu acordaron levantar temporalmente que venían acatando por 72 horas debido a la problemática suscitada en la zona por el transporte terrestre que cubre la ruta Hiram Bingham.

La razón de esta decisión se estableció porque consideraron que este paro venía afectando no solo a la propia población sino también a turistas que llegan desde luagres lejanos para conocer el Santuario Histórico de Machu Picchu.

Cabe destacar que, la medida se rige desde las 11 de la mañana de este miércoles 17 de septiembre en el que se acordó entablar un proceso de diálogo.

