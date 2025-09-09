Bombardeos en Qatar: Cancillería del Perú señaló que no hay peruanos afectados

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Qatar vive momentos de zozobra luego que Israel lanzara numerosos ataques aéreos contra los líderes del movimiento palestino Hamás. Este hecho se volvió trágico luego que seis personas resultarán fallecidas. Al respecto la Cancillería del Perú se pronuncio para dar a conocer que no hay residentes peruanos afectados.

Cancillería del Perú se pronuncia

La Cancillería del Perú, mediante sus redes sociales oficiales, comunicó que tras los bombardeos suscitados en Qatar, este martes 9 de septiembre, no se han registrado compatriotas que hayan sido víctimas de dicho suceso.

"La Embajada del Perú ha informado que, hasta el momento, no se han registrado peruanos afectados. Nuestra misión, en coordinación con la Cancillería, se mantiene alerta ante cualquier requerimiento de nuestros connacionales", se lee en la publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su cuenta oficial de 'X'.

Con relación a los bombardeos ocurridos en Qatar, el día de hoy, la Embajada del Perú ha informado que, hasta el momento, no se han registrado peruanos afectados. Nuestra misión, en coordinación con la Cancillería, se mantiene alerta ante cualquier requerimiento de nuestros... pic.twitter.com/t9ovIOwpx4 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 9, 2025

Ataque israelí sobre Qatar

Este martes Israel lanzó un ataque dirigido contra la cúpula de Hamás, que se encontraba reunida esta tarde en Doha, ubicada en Qatar. Este ataque acabó con la vida de cinco integrantes de bajo rango del grupo paramilitar gazatí.

Tras ello, este ataque fue condenado por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, así como también por varios gobiernos de Oriente Próximo y Medio, además de países occidentales como Francia, Alemania, Reino Unido y el Vaticano.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Qatar calificó estos bombardeos israelíes como "una violación al Derecho internacional". Cabe resaltar que es la segunda vez que Qatar es atacada en casi dos años, en los que Oriente Medio y Próximo están sumidos en guerra. La última vez sucedió el pasado 22 de junio de 2025.

En aquella ocasión, el ataque iraní fue por medio del lanzamiento de misiles contra una base militar de los Estados Unidos en su territorio. Por su parte, Qatar manifestó no estar alertado del ataque perpetrado este martes, mientras que el Gobierno de Donald Trump manifiesta todo lo contrario.

Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu se adjudicó la autoría de este ataque y señaló que fue una "operación israelí totalmente independiente" contra los principales cabecillas terroristas de Hamás. "Israel la inició, la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", expresó

